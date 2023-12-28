從校園割頸案看教育界「學生至上」 台師大退休教授曝事實：老師變教書匠

新北市國三生割頸案震驚全台，受害者裝葉克膜搶救2天仍不治身亡。台師大退休國文學系教授林保淳對此感嘆，「我們的教育究竟是出了什麼問題？」，並呼籲不只要保障學生的受教權，教師也應該擁有基本的「授教權」。

林保淳以「還我教師的授教權」為題，27日在臉書發文表示，新北市發生國中學生因細故而被「割喉」的事件，聽聞校園屢屢傳出霸凌新聞後，他感到觸目驚心、細思極恐，學生忐忑惶惑、父母惴惴不安，師長則一籌莫展，他感嘆問道，「我們的教育究竟是出了什麼問題？」

林保淳指出，教師原本是整個學校教育中舉足輕重的關鍵人物，如今卻因社會上普遍的「學生至上」的觀念，講究學生的自主權、受教權，幾乎動輒得咎，無論遇多頑劣的學生，教師也都完全不敢施加再輕微的管教，只能以冷漠、放任、最好事不關己的態度，勉強敷衍了事，教師撇下「全不管用」的言教、身教，成為只是在課堂傳授應考知識的教書匠。

在如此情況下，林保淳無奈問道「誰還願意多花時間、精力，去接觸、了解學生？更遑論踐履『百年樹人』的責任了」，他認為這會是很可怕的現象，因此呼籲除了必須保障學生的「受教權」，教師也應該擁有起碼的「授教權」，至少在校園、課堂上，是必須擁有管教、約束學生的權力的。

林保淳比喻，校園就如同一座園囿，學生是花草樹木，教師則是園丁，園囿中的花樹欲成長茁壯，甚至是枝葉繁茂、欣欣可觀，少不了園丁以刀以剪，稍事剪修，「剝奪了教師修剪、裁整的權力，又如何能期盼花樹有美好、可觀的前景？」

話題拋出後引起網友們的回響，有人直言：「失序的台灣」、「教改有成，無人管教...」、「老師以後的心態，多一事不如少一事，能撐到退休就好」、「支持還給老師真正的管教權」、「教育界同仁，應齊齊發聲！」、「重點是這名學生犯後沒有悔意，國家的品德教育出了重大問題，事後校長老師或許可以選擇低調、充耳不聞撐到退休，但等到將來社會上全都充斥著這類年輕人時，我們還能躲到哪裡去？」