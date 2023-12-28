快訊

遭割頸國三生裝葉克膜救不回 醫曝原因：嘗試召喚奇蹟的做法

T1聯盟／台啤雲豹也有最強外籍啦啦隊 秀背影網友就猜出是她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南教團選出代表字「變」 教育局：不變的是對孩子愛與關懷

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局表示，面對「變」的年代，教育唯一不變的是對孩子的愛與關懷、讓每個孩子受到公平合理的對待與照顧並持續進步。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局表示，面對「變」的年代，教育唯一不變的是對孩子的愛與關懷、讓每個孩子受到公平合理的對待與照顧並持續進步。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育產業工會透過會員選出2023年度代表字「變」，市政府教育局表示，面對全球化與科技快速發展的時代，為提升下一代孩子的競爭力，教育必須超前部署、做好扎根學習的準備，「要進步就不可能不改變」；教育人員如果不能與時俱進、持續反思、只是守成不變，就沒辦法符應家長與市民的期待。

教育局表示，「教育唯一不變的是對孩子的愛與關懷、讓每個孩子受到公平合理的對待與照顧並持續進步」，深知任何教育創新與變革過程都需要時間磨合與調適，對各項創新性政策，都會同步做好相關配套措施並滾動修正，也會持續提供支持性陪伴與協助，和學校校長與老師透過團隊協力，有計畫性的漸進推動，讓每名孩子受到最好的照顧。

教育局指出，台南市近5年來在教育局與學校共同努力下，持續追求教育創新與學生學習力的扎根，今年各項軟硬體建設的教育成果表現有目共睹，包括中央一般性教育補助款考核已連續3年全國第一、榮獲全國首座適性教學績優縣市獎、自辦午餐與聯合供餐比例持續6都第一、推動PBL專題式導向學習參與校數比例全國最高、首創全國推動普師特教專業增能平台等，上述政策都是希望讓教學品質變得更好，也讓學生學力變得更好，相信這也是每位教育工作者不變的初心。

針對教產工會所提到的雙語教育、登革熱防疫、課後留園配套、代理教師寒暑假到校、校事會議等議題，教育局表示，對各議題的反映意見，教育局都有持續滾動修正並一再澄清、解釋和說明，各項教育施政措施的核心價值，都是為了讓孩子能獲得更好的照顧，未來教育局會持續秉持「沒有最好，只有更好」的理念，與所有夥伴共同努力，營造更好的教育環境。

教育局說，「只有蛻變後才會更光彩」，改變過程難免會遭遇挑戰，但教育要更好，需要大家同心協力，今年教育局施政成果的主題強調「教育，沒有局外人」，希望透過校長、教師及家長共同合作，不分你我，一起為孩子「扎根基礎，迎向未來，共同點亮每個孩子心中的希望」。

教育局 代理教師 台南

延伸閱讀

校園割喉案 潘文忠：和縣市教育局談是否加置校安人員

2國中女生在警分局對面「釘孤支」 校方通報啟動調查　

國三生遭割喉案引關注 新北推4主軸補社會安全網漏洞

桃園某國小女師遭毆打全身瘀青 控校方無作為被同事霸凌

相關新聞

陽交大通過校務會議與竹縣推實驗高中 最快115學年招生

陽明交通大學昨天校務會議通過與竹縣合作規畫縣立實驗高中，為竹縣高中規畫邁向一個新的階段，實驗高中地點預定地在陽明交大六家...

台南教團選出代表字「變」 教育局：不變的是對孩子愛與關懷

台南市教育產業工會透過會員選出2023年度代表字「變」，市政府教育局表示，面對全球化與科技快速發展的時代，為提升下一代孩...

幼兒園孩童寒冬快閃醫院送暖 純真歌聲療癒人心

歲末年終，台中市麗喆中小學暨附設幼兒園，每年家長都樂捐超過百萬善款，捐助慈善機構與貧困家庭，「百元助學」已成為該校品格教...

減輕育兒負擔 里港玉田非營利幼兒園今揭牌啟用

為讓家長減輕育兒負擔，屏縣府積極設置非營利幼兒園，里港鄉的玉田非營利幼兒園今正式揭牌啟用，縣長周春米與各級民意代表、家長...

19所私校註冊率低於淹水線 私校工會：恐有退場危機

教育部今公告112年大專新生註冊率，共有19所學校註冊率低於6成「淹水線」，其中有18所為私立學校。對此，全國私校工會提...

台南年度教育代表字「變」 老師有計畫趕不上變化的無力感

台南市教育產業工會及教師會今選出南市年度教育新聞主題並公布年度教育代表字是「變」，老師因應新課綱、雙語政策等政策的推行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。