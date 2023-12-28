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幼兒園孩童寒冬快閃醫院送暖 純真歌聲療癒人心
歲末年終，台中市麗喆中小學暨附設幼兒園，每年家長都樂捐超過百萬善款，捐助慈善機構與貧困家庭，「百元助學」已成為該校品格教育的一環。麗喆幼兒園的幼童今天到中港澄清醫院，以悠揚耶誕歌曲為病友祝福與祈禱，場面溫馨。
麗喆中小學校長蕭百凱指出，12月是麗喆中小學暨附設幼兒園的感恩月，去年將校內「耶誕歌謠競賽」與「慈善演出」融合，讓小朋友到各大醫院、護理療養機構吹奏樂器與傳遞歌聲，把幸福天籟帶給病友，為關懷社會盡一分心力。
麗喆國際幼兒園此次「歲末寒冬歌聲送暖」快閃活動，由幼兒園大班孩子組成，演出曲目除傳統耶誕歌曲，更展現孩子的雙語能力，完整演唱英語歌曲，發音、語調與肢體展現，都在水準之上，讓現場聽眾驚艷不已，贏得許多掌聲。
麗喆國際幼兒園長紀雅涵說，此次幼兒園小朋友到醫院與病友快閃互動的送暖活動，純真溫暖的歌聲，感動不少病友；而幼兒也能從小紮根良善品格，展現仁慈與愛心，並療癒人心，帶給社會滿滿的正能量。
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