幼兒園孩童寒冬快閃醫院送暖 純真歌聲療癒人心

歲末年終，台中市麗喆中小學暨附設幼兒園，每年家長都樂捐超過百萬善款，捐助慈善機構與貧困家庭，「百元助學」已成為該校品格教育的一環。麗喆幼兒園的幼童今天到中港澄清醫院，以悠揚耶誕歌曲為病友祝福與祈禱，場面溫馨。

麗喆中小學校長蕭百凱指出，12月是麗喆中小學暨附設幼兒園的感恩月，去年將校內「耶誕歌謠競賽」與「慈善演出」融合，讓小朋友到各大醫院、護理療養機構吹奏樂器與傳遞歌聲，把幸福天籟帶給病友，為關懷社會盡一分心力。

麗喆國際幼兒園此次「歲末寒冬歌聲送暖」快閃活動，由幼兒園大班孩子組成，演出曲目除傳統耶誕歌曲，更展現孩子的雙語能力，完整演唱英語歌曲，發音、語調與肢體展現，都在水準之上，讓現場聽眾驚艷不已，贏得許多掌聲。