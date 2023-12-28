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減輕育兒負擔 里港玉田非營利幼兒園今揭牌啟用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣玉田國小非營利幼兒園今正式啟用，讓家長兼顧職場及育兒需求。圖／屏東縣政府提供
屏東縣玉田國小非營利幼兒園今正式啟用，讓家長兼顧職場及育兒需求。圖／屏東縣政府提供

為讓家長減輕育兒負擔，屏縣府積極設置非營利幼兒園，里港鄉的玉田非營利幼兒園今正式揭牌啟用，縣長周春米與各級民意代表、家長們共同參與。教育處表示，112學年度屏東縣公共化幼兒園共計186園（含分班），私立幼兒園共計124園，其中有98間私立幼兒園簽定準公共幼兒園，申請比率達79% 。

教育處表示，屏東縣公共化幼兒園供應量占全縣幼兒園40.88﹪，公共化幼兒園數占全縣教保機構數60％，整體評估屏東縣供應量已足夠，提供家長平價收費、優質教保、就近入學、貼近家長托育時間及需要協助幼兒優先等條件，建構安全健康教保環境。

周春米說，玉田國小位里港鄉玉田村內，學生來源玉田村、潮厝村與大平村，為配合政府擴大幼兒托育公共化政策，向中央爭取新建公共化幼兒園園舍經費，設置玉田非營利幼兒園，加速提升里港鄉公共化教保服務供應量。實際到校參訪，發現新園舍設計加入創新思維，整體空間及視野更寬廣，教學內容更活潑，提供給在地幼兒舒適環境，也讓家長更放心。

教育處表示，玉田國小非營利幼兒園爭取經費新建二層樓共10間教室幼兒園園舍，總經費8269萬元，核定招收2歲至入國民小學前幼兒共6班152名幼兒，委託社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會經營。

周春米指出，打造友善的托育環境是縣府團隊責無旁貸的責任與義務，落實擴大幼兒托育的公共化及減輕家長的經濟負擔，非營利幼兒園收托服務時間可配合家長需求，收托時間上午8時至下午5時，寒、暑假正常上課，並提供延長照顧服務，讓家長兼顧職場及育兒需求。

縣府教育處統計，屏東縣非營利幼兒園共設24園（含2分班），優先招收身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等需要協助的幼兒，就讀非營利幼兒園第1胎每月收取2000元，第2胎每月收取1000元，低收入戶、中低收入戶、第3胎以上子女免繳費用，減輕家長育兒負擔。

屏東縣玉田國小非營利幼兒園今正式啟用，讓家長兼顧職場及育兒需求。圖／屏東縣政府提供
屏東縣玉田國小非營利幼兒園今正式啟用，讓家長兼顧職場及育兒需求。圖／屏東縣政府提供
屏東縣玉田國小非營利幼兒園今正式啟用，讓家長兼顧職場及育兒需求。圖／屏東縣政府提供
屏東縣玉田國小非營利幼兒園今正式啟用，讓家長兼顧職場及育兒需求。圖／屏東縣政府提供
屏東縣玉田國小非營利幼兒園今正式啟用，讓家長兼顧職場及育兒需求。圖／屏東縣政府提供
屏東縣玉田國小非營利幼兒園今正式啟用，讓家長兼顧職場及育兒需求。圖／屏東縣政府提供

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