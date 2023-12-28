台南年度教育代表字「變」 老師有計畫趕不上變化的無力感

台南市教育產業工會及教師會今選出南市年度教育新聞主題並公布年度教育代表字是「變」，老師因應新課綱、雙語政策等政策的推行，普遍認為多變的教育政策與疫情影響教育現況，使得親師關係、教學方式有許多改變，老師雖不斷求新求變，卻常有計畫趕不上變化的無力感。

教產認為，不變的是老師「對學生的愛與關懷」以及「對教育的堅持」，但因為教育主管機關的態度影響政策推動及教師士氣，建議新政策推動前，應多方傾聽教育團體意見，調整腳步與態度，改變現階段政策推動方向，才能更貼近教育現場，期許台南的教育環境明年有更好的改變。

台南市教育局主任秘書楊智雄回應表示，追求創新、改變是共識，過程中需要磨合，會積極傾聽各方意見；而創新、改變也要有配套，會持續努力陪伴、扎根，建立更好的教學環境。教育蛻變會有考驗，但沒有「局外人」，會讓家長更放心。

今天記者會，由南市工會理事長陳葦芸、教育局主祕楊智雄、中等學校校長協會理事長陳仲卿校長、中小學校長協會副理事長呂志忠以及市各家長團體、議員曾培雅、蔡筱薇、李鎮國、朱正軒、李宗霖、邱昭勝等人公布今年南市年度教育新聞與代表字。

台南教產評析年度教育新聞有「雙語政策諸多亂象，影響教育正常發展」、「登革熱校園防治規定繁瑣，威脅懲罰打擊基層士氣」、「幼兒園課後及寒暑假留園政策，配套措施未臻完善」、「全國唯一，要求代理教師寒暑假必須到校」、「校事會議調查頻繁，主管機關過度干預造成校務空轉」、「提升學力計畫，師生疲於應付影響正常課程」等問題及現象。

教產認為雙語政策至少面臨學科知識與英語學習雙貧問題，影響教學正常化；課程影響教師備課與輔導學生時間；現有師資不足，難以執行雙語課程。建議教育局應停下腳步，重新檢視雙語政策。

針對課後留園，延長照顧，要求鐘點費應採全國一致4百元、2歲幼兒混齡班級人力，建議降低為七人及提供2名老師。教師出勤實施要點已有法規修正的適法性存在，建議比照全國各縣市準用教師請假規則第12條，維護代理教師權益。