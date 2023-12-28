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陽交大通過校務會議與竹縣推實驗高中 最快115學年招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陽明交通大學校務會議決議通過，除了正式邀請新竹縣國立竹北高中改隸為陽明交大附中，也將與新竹縣合作規畫縣立實驗高中。圖／本報資料照片
陽明交通大學校務會議決議通過，除了正式邀請新竹縣國立竹北高中改隸為陽明交大附中，也將與新竹縣合作規畫縣立實驗高中。圖／本報資料照片

陽明交通大學昨天校務會議通過與竹縣合作規畫縣立實驗高中，為竹縣高中規畫邁向一個新的階段，實驗高中地點預定地在陽明交大六家學區，以資訊、醫學、科學、人文或雙語國際為方向，預計115學年度開始招收4班80人。新竹縣長楊文科今早回應，感謝陽明交大透過專業跟新竹縣府攜手合作。

楊文科回應，非常開心，感謝陽明交大透過專業跟新竹縣府攜手合作創設縣立實驗高中，為新竹縣高中優質化藍圖貢獻心力。

新竹縣立實驗高中將成為竹縣第三所縣立高中，縣府教育局表示，縣府於今年11月22日召開新竹縣高中規畫藍圖記者會，對外宣布縣府針對高中規畫四大方案，第一方案即是與陽明交大合作設置縣立實驗高中，預計115學年度開始招收4班80人。

教育局長楊郡慈說明，縣府和陽明交大早於今年10月開始啟動討論實驗高中課程規畫，校本課程朝「專題實作」方向規畫，尤其注重學生自主學習，著重AI科技、文化學習、研究方法、國際溝通、畢業專題等方面。彈性學習開設微課程，學生針對某主題進行移地學習，由陽明交大提供優勢領域課程協助，協力學校定位發展；校訂必修課程往PBL方向發展，彈性較大且可配合學生興趣與性向發展提供更全面性的支持與協助。

接下來新竹縣立實驗高中的規畫設置，籌設的工作將全面性展開，新竹縣縣即刻與陽明交大成立工作小組進行後續實質硬體和軟體的規畫討論，依期程進行設校相關作業與課程、師資等規畫。

縣府指出，新竹縣的高中藍圖落實推動腳步持續推進，本月21日文興國中因改制文興高中工程設計變更部分，已通過都市計畫審查，另外，六家高中、湖口高中校舍增建工程進度也順利持續進行，併同各項需求，持續積極爭取中央補助校舍建設經費進行擴校增班，以因應日益漸增的高中就學需求，為竹縣學子打造更優質的高中就學環境。

新竹縣長楊文科日前宣布與陽明交大推動新竹縣立實驗高中，昨天傳出陽明交大校務會議通過此案的好消息。圖／本報資料照片
新竹縣長楊文科日前宣布與陽明交大推動新竹縣立實驗高中，昨天傳出陽明交大校務會議通過此案的好消息。圖／本報資料照片
實驗高中地點預定地在陽明交大六家學區，圖為六家學區旁仍有一塊約6千坪空地。記者郭政芬／攝影
實驗高中地點預定地在陽明交大六家學區，圖為六家學區旁仍有一塊約6千坪空地。記者郭政芬／攝影

陽明交大 新竹 楊文科

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