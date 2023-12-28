割頸案涉案少年遭網友肉搜 衛福部：若違兒權法應撤文

新北市國中少年遭割頸案件持續發酵，被害少年昨日過世，涉案少年及親友則遭起底，有網友肉搜找出其身份，並轉貼至多個社群平台，新北地檢署已呼籲網友別再轉傳。衛福部保護司則指出，將請相關單位進行調查，若評估違反「兒少權法」，將要求平台下架；案件已交由司法處理，各界誤出言撻伐、詆毀。

網紅律師林智群昨在臉書寫道，學校校名、涉案學生身分不明，會讓孩子被「送入虎口」。保護司官員指出，家長的擔憂與是否「寫出名字」關聯不大，應是擔心有特殊需求、背景的學生，是否要進入一般學校就讀；且依「兒少權法」第69條，不論加害人、被害人均須被保護，不得揭露可辨識的資訊，這次案件媒體發揮自律，報導中均為提到相關內容。

事實上，涉案少年及少女的社群帳號，已在多個社群媒體傳遍，網友「私刑正義」出言攻擊，甚至提到「看了就想扁」、「支持死刑、鞭刑」等話語；就連涉案少年有人也被起底，有網友留言謾罵，「想看你們父母怎麼教出一群社底（指社會底層人士）。」涉案少女疑似在IG回擊，要網友「不要用你們自為以的正義去網暴別人。」

保護司官員表示，呼籲，對於不幸事件發生，仍應尊重個案隱私、維持媒體自律，各界不應過度撻伐及詆毀，一切交由司法處理，在校其他學生創傷輔導、被害家庭相關扶助，會由新北市社會局、教育局啟動機制。

保護司也將要求依「兒少權法」設立的「iWin網路內容防護機構」進行調查，評估網傳內容是否違反該法規定，並依法進行處理，若查獲違法屬實，將要求平台業者緊急下架，以維護兒少隱私安全。