共榮共好 聯經與ASSET攜手東海主辦首屆「人文企業獎」

聯經出版和台灣社會企業永續發展協會（ASSET）共同主辦首屆「人文企業獎」，並攜手東海大學擔任協辦，由校長張國恩與聯經發行人林載爵擔任共同召集人，昨在東海大學根據參選企業提出的申請書決選，由中央研究院院士王汎森、梁賡義等產官學界極具聲望與公信力的人士擔任評審。

「人文企業獎」以企業的社會回饋作為主軸，鼓勵企業經營在追求獲利的同時，也有意識地將人文社會視為寶貴的資產，創造共榮共好的環境。

聯經出版和社團法人台灣社會企業永續發展協會（ASSET）共同主辦首屆「人文企業獎」，聚集產官學界之專家組成評審團，評審陣容強大，包括中央研究院院士王汎森、台北榮民總醫院前院長張德明、中央研究院院士梁賡義、願景工程基金會董事長陳沖、慈濟慈善事業基金會執行長嚴博文等人，根據參選企業提出的申請書進行嚴謹評選，期望以更軟性的姿態關注企業的社會關懷、平等對待與進步價值，更突顯企業在專業性與功能性之外，對於社會發展與社會責任的促進及投入。

聯經表示，首屆「人文企業獎」共5個獎項，分別為「社會關懷獎」、「藝文推手獎」、「教育提升獎」、「地方發展獎」及「動物保育獎」，再依企業投入時間，評選出典範獎（10年以上）、卓越獎（6年以上）、創新獎（3年以上）等3種獎別，獎項除鼓勵長期投入人文與社會關懷的企業，提升企業團體及組織機構在永續實踐上的實質內涵，企業經營在追求獲利的同時，可以更有意識地關心如何促進社會的發展與共好，期盼透過此交流，共同累積共融的文明世代。

ASSET指出，相較於大多企業獎項，多以經營、績效為主體，此次東海協助推動的「人文企業獎」，特別以企業的社會回饋為主軸，重視人類最寶貴的資產「文化」，體現重視人、尊重人、關心人、愛護人。