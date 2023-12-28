考生注意！112年大專校院註冊率10時出爐 查詢一次看

教育部今天（28日）上午10點將於「大專校院校務資訊公開平台」（https://udb.moe.edu.tw/）公布112學年各大專校院新生註冊率。有鑒於明年春季113學年繁星推薦、申請入學等招生管道將開跑，各校輔導老師也建議，學生可參考教育部最新公布的學校註冊率、財務狀況納入選校考量，避免選校時誤觸地雷，學校比自己先「畢業」。

教育部於去年通過私校退場條例，處理招生與財務、師資狀況不佳瀕臨退場的學校。去年因少子化，19所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，創下史上最多，除數間老牌私立大學外，更包括一家國立技專。

有鑒於去年情況，不少大專校院先前已加強112學年寄存招生名額，註冊率狀況可望改善。教育部預計上午10點，公告最新112學年新生註冊率以及學校財務狀況等資訊，若學校112學年數據仍不理想，恐持續衝擊未來招生。

教育部表示，「大專校院校務資訊公開平台」網站提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，其中「財務類」收錄學校收入情形、經常支出情形、可用資金、現金增減情形、負債金額及總資產金額等6個項目，建議學生和家長在選學校時，可先至平台了解學校財務、招生狀況，根據上述資訊綜合評估。