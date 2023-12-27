盼成射箭國手改善家計 林勇辰自小照顧中風母獲關懷獎肯定

台北市教育局今天於成功高中舉行教育關懷獎頒獎典禮，今年共計有40位同學獲獎，其中麗山高中學生林勇辰，母親與姐姐都是身障人士，從小學開始需花大量的時間照顧，身體狀況不佳父親是家中唯一經濟支柱，在姑姑引導下找到射箭專長，刻苦練習也化成美麗果實，盼早日成為國手，賺取獎金，減輕家裡負擔。

林勇辰今年高三，家中是低收入戶，母親在他念幼稚園大班時就二度中風，加上姊姊又有中度智能障礙，父親在肉攤打零工，從小就是開火鍋店的姑姑帶大，也因為媽媽無法自主行動，國小開始就幫忙分攤家務，放學後就回家洗衣服、照顧媽媽。

「我為這個孩子感到驕傲、自豪」林勇辰姑姑林敏華分享，林從小個性沈穩，但唸書平平，剛好鄰居是射箭教練，因緣際會下將孩子送去練箭，沒想到孩子天賦極高，於是從國中開始就練習射箭，勇辰也是很能吃苦的孩子，家裡經濟上雖無法請個人教練，但他從早上5、6點起床到學校練習，晚上練到6、7點才回家。

林敏華說，除了哥哥2個孩子外，自己也有2個孩子，當時一個人要帶4個小孩生活也不好過，勇辰也是相當體貼，當時擔心自己學射箭負擔過重，告訴她自己想放棄念大學，出去工作，但她不同意告訴勇辰「努力拼一次」，學費部分她會來想辦法，希望勇辰不要輕易放棄。

「夢想是成為國手，爭取獎金，減輕家裡負擔。」勇辰說，姑姑養育之恩他一輩子都不會忘記，家裡很多事情也都感謝姑姑幫忙，在射箭上會努力表現，回報姑姑，今年拿到總統盃第七名、台北市中正盃個人第二名及青年盃個人第二名，目前也有申請中正大學的運動精進學系跟台中大學體育系，繼續追尋夢想。

教育局表示，「教育關懷獎」表揚不畏艱難突破逆境學生，藉其感人事蹟為學習典範，提供學生向上學習動力。今年共計推薦261位學生，經評選後選出國小組21位、國中組9位、高中職組10位，共計40位同學獲獎。