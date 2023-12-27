康橋青山校區學童展現愛心：支援偏鄉醫療培育慈善精神

康橋國際學校青山校區超過千名三到六年級的學生參與了「愛在南迴行動醫院」行動勸募活動，為偏鄉醫療資源注入一股溫暖力量。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校青山校區在這個寒冬中舉辦了一系列活動，培養學生對社會的深刻關懷與責任感。2023年11月11日至19日間，超過千名三到六年級的學生參與了「愛在南迴行動醫院」行動勸募活動，利用兩個週末假日走上街頭，勇敢向路人募款，獲得民眾支持，共募得3,463,193元善款，學校也在12月21日舉辦了捐贈儀式，為偏鄉醫療資源注入一股溫暖力量。這次活動不僅讓學生們親身經歷勸募的挑戰，也體現了康橋國際學校對品格教育的承諾。學生們通過實際行動學習如何關注社會，學習溝通技巧，更深刻體會到助人為樂的價值。

學生們通過實際行動學習如何關注社會，學習溝通技巧，更深刻體會到助人為樂的價值。 圖／康橋國際學校 提供

張仁傑校長在捐贈儀式上對學生們的參與表示肯定與鼓勵。他強調，這次活動不僅顯示了學生們對社會問題的關注，也展現了面對挑戰時的堅毅和勇氣。他期望這次學習機會能讓學生們深刻體會施比受更有福的意義，並激勵他們繼續關懷社會及幫助他人。

學生代表張崇夏分享了從三年級開始參與行動勸募的經歷，從最初的緊張到現在的自信應對。而呂名彥同學則描述了首次在街頭勸募的經驗，學會如何有效與陌生人溝通，並為社會貢獻自己的一份力量。

青山校區幼兒園聖誕二手市集活動共收集了20,879張發票，全數捐贈給伊甸基金會。 圖／康橋國際學校 提供

此外，青山校區幼兒園也在12月22日當天舉行了溫馨的聖誕二手市集活動，每個幼兒園孩子都熱情參與，分享自己家中的二手玩具、書籍或手工藝品，同時也收集家中的發票來兌換自己看上的寶物。透過這次市集活動，孩子們不僅增進了社交技巧，也強化他們珍惜物品的觀念。最後在全體師生與家長熱烈響應之下，該活動共收集了20,879張發票，全數捐贈給伊甸基金會，藉此機會教導幼兒們只要發揮愛心和慈善精神，就可以幫助更多需要的人。

青山校區幼兒園孩子收集家中的發票來兌換自己看上的寶物。 圖／康橋國際學校 提供

透過行動勸募活動和幼兒園聖誕市集，康橋青山校區為學生提供了學習關懷社會與將愛心付諸行動的機會，在他們心中種下愛與關懷的種子，為他們未來積極參與社會公益奠定基礎，成為社會有用之才。