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影／南陽國小斥資近3億元建3棟樓 盧秀燕：細項優化再補助

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
南陽國小和平樓斥資1.4億元興建，今舉行啟用儀式。記者林佩均／攝影
南陽國小和平樓斥資1.4億元興建，今舉行啟用儀式。記者林佩均／攝影

台中市有200多所國小，豐原區南陽國小學生高達3000多人，國小學生數居冠，校舍78年廳舍老舊，經中央與地方民代爭取近3億元經費，完成信義樓、仁愛樓與今日啟用的和平樓。台中市長盧秀燕說，南陽國小廳舍大致完成，接下來細項優化工作，市府持續補助，讓學校環境更好。

今天上午，台中市長盧秀燕主持南陽國小和平樓啟用儀式，現場豐原區長洪峰明、多位豐原區國中、小校長、里長到場，弘文中學、南陽國小管樂團演奏樂曲，熱鬧非凡。

盧秀燕說，台中市200多所國小，豐原區南陽國小學生高達3000多人，國小學生數居冠，加上2016年台南維冠大樓倒塌，立委江啟臣當年接到前校長、現任岸裡國小校長楊朝銘來電，擔憂南陽國小校舍已「高齡」78歲，廳舍管線老舊，期盼全面改建。

盧秀燕細數上任至今，南陽國小已改建信義樓、仁愛樓與今天啟用的和平樓，共爭取3億多元經費，並唱名感謝今到場的中央由立委江啟臣、地方有市議員張瀞分、謝志忠、陳清龍、陳本添與邱愛珊等民代支持合作，讓南陽國小煥然一新，師生受教環境更安全。

盧也強調，南陽國小大建物廳舍大致完成，接下來更細項的優化工作，市府會繼續下支援補助，讓學校環境更好。南陽國小校長尤長亮說，和平樓落成是南陽國小建物的最後一塊拼圖，南陽國小將再創高峰。

江啟臣表示，3棟老舊校舍重建，這是送給南陽國小最棒的新年禮物，教育是最值得投資的國家建設，希望中央政府、地方政府都能每年提高教育經費的比重，持續紮根下一代，一起為孩子加油。

南陽國小和平樓斥資1.4億元興建，今由台中市長盧秀燕主持啟用儀式。記者林佩均／攝影
南陽國小和平樓斥資1.4億元興建，今由台中市長盧秀燕主持啟用儀式。記者林佩均／攝影
南陽國小和平樓斥資1.4億元興建，今由台中市長盧秀燕主持啟用儀式。記者林佩均／攝影
南陽國小和平樓斥資1.4億元興建，今由台中市長盧秀燕主持啟用儀式。記者林佩均／攝影
南陽國小和平樓斥資1.4億元興建，今台中市長盧秀燕到場主持啟用儀式，進場沿路與學生握手、打招呼。記者林佩均／攝影
南陽國小和平樓斥資1.4億元興建，今台中市長盧秀燕到場主持啟用儀式，進場沿路與學生握手、打招呼。記者林佩均／攝影

小學生 盧秀燕

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