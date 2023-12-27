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國中生割頸案 教育部：痛心遺憾 立即檢討中介教育輔導評估機制

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，持續與新北市政府教育局保持聯繫，並協助新北市政府依相關規定啟動必要處理機制。圖／聯合報系資料照
教育部表示，持續與新北市政府教育局保持聯繫，並協助新北市政府依相關規定啟動必要處理機制。圖／聯合報系資料照

新北市一所中學發生校園割喉案，受害男學生今傷重不治。教育部回應表示痛心與遺憾，並強調針對各界的建議與呼籲，會立即檢討現行中介教育後的輔導評估機制等，對於搜查、校園安全檢查的限制等規定，也會盡速了解現況後與各縣市政府教育局處檢討研商，落實保護校園學生安全機制。

新北市一名國三學生與隔壁班的學生有口角，女方找同班男學生討公道，沒想到學生遭男學生持摺疊刀割喉，經搶救後仍傷重不治。對此，教育部表示沉重、痛心及遺憾，並強調非常重視各界針對本起事件提出的建議及呼籲，會立即檢討現行中介教育後的輔導評估機制、強化校園高關懷對象的輔導措施與管教作為，提升現場執行人力經費等。

此外，現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中，針對搜查、校園安全檢查的限制等規定，教育部會蒐集學校執行狀況與問題後，盡速與各縣市政府教育局處及法務部等相關部會檢討研商，落實保護校園學生安全機制。

教育部表示，本起事件教育部會持續與新北市政府教育局保持聯繫，並協助新北市政府依相關規定啟動必要處理機制，加強學生三級輔導措施，及主動提供輔導資源，以穩定校園氛圍。

國中生 割喉案 教育部

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