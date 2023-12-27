國中生割頸案 教育部：痛心遺憾 立即檢討中介教育輔導評估機制
新北市一所中學發生校園割喉案，受害男學生今傷重不治。教育部回應表示痛心與遺憾，並強調針對各界的建議與呼籲，會立即檢討現行中介教育後的輔導評估機制等，對於搜查、校園安全檢查的限制等規定，也會盡速了解現況後與各縣市政府教育局處檢討研商，落實保護校園學生安全機制。
新北市一名國三學生與隔壁班的學生有口角，女方找同班男學生討公道，沒想到學生遭男學生持摺疊刀割喉，經搶救後仍傷重不治。對此，教育部表示沉重、痛心及遺憾，並強調非常重視各界針對本起事件提出的建議及呼籲，會立即檢討現行中介教育後的輔導評估機制、強化校園高關懷對象的輔導措施與管教作為，提升現場執行人力經費等。
此外，現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中，針對搜查、校園安全檢查的限制等規定，教育部會蒐集學校執行狀況與問題後，盡速與各縣市政府教育局處及法務部等相關部會檢討研商，落實保護校園學生安全機制。
教育部表示，本起事件教育部會持續與新北市政府教育局保持聯繫，並協助新北市政府依相關規定啟動必要處理機制，加強學生三級輔導措施，及主動提供輔導資源，以穩定校園氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言