竹縣使用最久的彩虹操場將整建 福龍國小師生開心

新竹縣4所學校運動設施明年9月將全數升級，新竹縣政府為提供學生優質、安全的運動設施，培育更多優秀運動人才，積極向教育部爭取，獲核定3819萬元經費，投入全縣3所國小與一所高中的運動操場及周邊設施改善，預計明年9月前將全數完工。

新竹縣政府教育局表示，體力就是國力、強國必先強身，這次爭取到學校運動操場及周邊設施整建計畫，學生使用的運動場地安全更是需要重視，為打造安全和安心的運動環境，教育局重視學生運動場地的修繕，極力爭取教育部核定補助，目前除了竹北市中正國小仍在審核階段外，已有4校獲核定補助金額。

獲補助之一的福龍國小是大新竹區最北邊的小學，約20年前蓋了一座彩虹跑道，亮麗繽紛的顏色為校園增添色彩，跑道皆是不同的顏色，也被譽為最美的操場。過往幫政府省錢，以修補方式為主，是目前新竹縣校園裡，使用最久的跑道。

福龍國小校長王恭志說，彩虹跑道屬於標準200公尺跑道，加上校園裡跑道有大樹，學校一直以來都是社區居民的公園，民眾常運用跑道做運動。由於學校近海，容易受海風侵蝕，難免老舊，這次很感謝縣府向中央爭取經費改建，將重新整建操場，預計將打造一座彩虹跑道，維持學校的特色，也嘉惠當地的學生與社區民眾。