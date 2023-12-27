學生攻擊事件多 全教總要教育部「停止風涼話」正視校園無助現實

新北市一所中學日前發生學生割喉案，受害學生今傷重不治，教育部長潘文忠昨回應請縣市政府教育局和學校依規定做更多防範。對此，全教總批評這讓學校教師「心寒」，並呼籲教育部檢討現行教師輔導管教學生辦法，且正視家庭教育與家長管教責任。

新北市一名國三學生與隔壁班的學生有口角，女方竟找同班男學生討公道，沒想到學生遭男學生持摺疊刀割喉，經搶救後仍傷重不治。全教總發布新聞稿表達難過與不捨，並呼籲「學生攻擊事件」層出不窮，教育部與地方教育局處應徹底檢討現行教師輔導管教學生辦法，增置相關校安人力，才能真正減少不幸事件。

潘文忠昨受訪時提醒，依教育部發布的教師輔導與管教學生辦法，學生如果攜帶刀械等危險違禁品，老師知悉後應立即通報學校，學校也應緊急通報警方做處置，請縣市政府教育局和學校依規定做更多防範。

全教總理事長侯俊良批評，潘部長的「提醒」剛好證明教育部與學校嚴重脫節，也未能清楚掌握目前學校、教師在輔導管教學生時面臨的困境，讓學校教師感到心寒。全教總要求教育部停止風涼話，正視校園無助的現實。

侯俊良指出，近年來，各種態樣的「學生攻擊事件」明顯增加，但教育部的規範不僅難以讓老師有合理的管教措施，甚至極可能反遭學生、家長的投訴，從而成為校園事件中的當事人，甚至變成所謂的「不適任教師」。除此之外，侯俊良認為目前學校教育已承載過多責任，同樣重要的家庭教育卻日趨式微，有不少師生衝突或校園事件，起因正是父母忽略家長的管教責任與親子教育，而這也絕非透過單向強化學校責任、加重教育人員負擔就能解決的。

全教總呼籲教育部正視中小學人力、資源不足問題，編列處理學生攻擊事件的專任人員以及處理案件所需經費，以處理學生衝突、學生攻擊等事件。同時，也請政府相關部們正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教之學生，修法課予家長管教義務，由行政機關以行政罰方式強制家長需參與親職教育講習或課與罰鍰。