影／台灣教師聯盟公布2023教育十大事記
教育十大代表事記通常是一種整理和詮釋教育領域重要事件、趨勢和成就的方式。在台灣這樣的記事可能包含了各種教育相關的主題。從政策改革、學術成就、學生活動等多元面向的諸多課題，值得人民跟政府機關共同來反思，讓教育的扎根更能扎實與茁壯。
台灣教師聯盟列舉2023年教育議題，給予普羅大眾參考思量:
（一）108課綱的核心價值為素養導向及實作，在尊重多元文化的前提下，不同科目和不同領域的統整效應表現優異，獲得教師、家長及國人肯定。
（二）2023年台灣國際能力PISSA，台灣學生在數學表現特佳，尤在國際數學、科學奥林匹亞競賽，台灣各獲金、銀、銅獎，成果豐碩，讓各國對台灣科學研究及培育人才刮目相看。
（三）教育部重視本土文化教育，編輯出版台灣文化關鍵詞101，廣邀學者專家，以台灣主體文化論述編集而成，讓中小學生及海內外人士認識台灣文化。
（四）班班有網路，生生用平板全面推動中小學數位學習精進方案。
（五）補助公私立大學學生學貸利息及學雜費，盼每位孩子能公平享有國家資源，預估44.3萬人受惠。
（六）提倡AI教學，試辦半導體課程，分別創造偏鄉教育普及化，增加高中學生科學競爭力。
（七）當台灣有史以來接受最多平權教育的一代，社會卻屢次有發表歧視言論，各界應予譴責。
（八）少子化引私校停辦，教育部積極輔導私校退場機制。
（九）教育部修法，對於2023年8月起代課教師聘僱日期均統一，寒、暑假可領薪水，保障教師權益，讓教師教導權與學生受教權更加完臻。
（十）高雄市「淨零學院」的成立致力於推動臺灣在淨零轉型方面的教育和人才培育，更是支援地方政府和社會各界參與淨零轉型的平台。政府積極鼓勵淨零轉型為多面向社會工程教育工作。
台灣在教育政策上重視吸納各方建議，以確保學生全方位的適性發展。課綱調整引起爭議，顯示教育改革中的平衡挑戰，教育部致力於平衡新知識和傳統價值。台灣教師聯盟對教育部的工作給予正面鼓勵和支持，教育的目標是使台灣教育更具靈活性和現代性，以確保學生能夠成功應對全球化環境的挑戰。教育課綱改革需要政府、教育機構、教師、家長和學生的共同參與，實現「以教化育」的終極目標，讓台灣因教育而茁壯。
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