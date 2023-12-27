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范雲、教團提出「2023教育10大事紀」 讚108課綱成果佳

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今早立委范雲與台灣教師聯盟等團體召開記者會，提出「2023教育十大事紀」。記者李芯／攝
今早立委范雲與台灣教師聯盟等團體召開記者會，提出「2023教育十大事紀」。記者李芯／攝

立委范雲與台灣教師聯盟、台灣教授協會、台灣教育發展學會、台灣母語教師協會提出「2023教育10大事紀」，讚108課綱推行有很好的成果，且教育部重視本土文化教育、推動中小學數位學習精進方案等，有重視各方建議，確保學生全方位適性發展。

今早范雲與台灣教師聯盟等團體召開記者會，提出「2023教育10大事紀」，從政策改革、學術成就、學生活動等多面向的諸多課題，讓人民及政府機關共同反思。台灣教師聯盟所列出的10大事紀首位為108課綱，該團體認為政府推行108課綱有很好的成果，其核心價值為素養導向及實作，在尊重多元文化的前提下，不同科目和不同領域的統整效應表現優異。再來是台灣在2022 PISA（國際學生能力評估計劃）中數學表現特佳，並於國際數學、科學奧林匹亞競賽成果豐碩。

台灣教師聯盟也認為教育部本土文化教育，編輯出版「台灣文化關鍵詞101」，讓中小學生及海內外人士認識台灣文化。同時，舉辦以「學校結合社區」如何推廣實踐本土教育研討會、頒發本土教育推展貢獻獎，彰顯台灣國家文化的主體性。

台灣教師聯盟提出中小學數位學習精進方案、補助公私立大學學生學貸利息及學雜費、平權教育等，並表示台灣在教育政策上重視吸納各方建議，確保學生全方位的適性發展，課綱調整的爭議顯示教育改革中的挑戰，讚教育部致力於平衡新知識和傳統價值。同時，台灣教師聯盟也指出，教育課綱改革需要政府、教育機構、教師、家長和學生的共同參與，實現「以教化育」的目標。

教師 108課綱 小學生

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