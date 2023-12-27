教保員如「次等教師」 幼教產業工會公布最扯十大事件

全國幼教產業工會針對教保人員進行調查，選出本年度「幼教最扯10大事件」，其中，同樣有教師證，但幼兒園教師、教保員福利不一，適用勞基法的教保員沒有考績獎金、國旅卡、專業加給，是最多教保員反映的問題。

全國幼教產業工會召開記者會指出，總共3000多的投票數中，前5名選出的「最扯」事件都是因制度而造成同工不同酬等不公不義的現象。全國幼教產業工會理事長許文菁表示，教保員沒有考績獎金、國旅卡、專業加給，可說是「次等教師」，是最多教保員反應的議題。工會理事陳玥彤說，工會成員約有8成都有教師證，但少子化下教甄開缺少，這些教保員常常感嘆「努力考試、努力讀碩士班是為了什麼？」

許文菁說，先前工會和國教署爭取，一直沒有得到正式回應，是因為教保員適用於勞基法，但實務上幼兒園裡教師與教保員的工作沒有任何不同，跟教師一樣要教學、兼任行政職務，福利卻一直都落差非常大。

另外，全國幼教產業工會指出，教保員每天午休30分鐘都要陪孩子吃、睡，沒有人能休息，教育部和勞動部都沒有積極面對。且加班只能申請補修，各地方政府完全沒有編列、也不准學校編列給教保員的加班費預算，工會痛批是鑽法律漏洞。

在申訴制度的部分，陳玥彤表示，公幼教保員適用勞基法，但已經12年都沒有申訴制度，若教保員在職場遭受職場霸凌、考核被威脅等情況，都沒有申訴平反的機會。工會批評教育部和勞動部互推責任，呼籲國教署應該讓教保員也有適合的申訴制度。

針對教育部今年公布實施的教保相關人員違法事件調查處理辦法，工會理事林杏妃說，違法調查已經提升到性平事件的規格，學校只要有一點點風吹草動就啟動調查，「再認真的老師，遇到這樣的狀況能撐多久？」她憂心惡劣的職場環境難留住好老師，甚至導致無人想再進入幼兒園工作。

除了以上幾點，工會所提出的10大事件還包含公幼遇缺不補、延長照顧班降鐘點費、餵藥規定無法落實等。許文菁呼籲國教署、地方縣市政府針對這些問題改善幼教現場，尤其不要在延長照顧班的鐘點費上苛扣教保員，並重視教保員的權利，福利不該有所差別。