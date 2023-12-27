曝險少年輔導多頭馬車 國教盟理事長：管教權弱化成校園安全大隱憂

新北市某完全中學25日發生校園喋血衝突，造成楊姓國三男學生搶救不治，校園管理亮紅燈，引起家長不安。國教行動聯盟理事長王瀚陽呼籲，主管機關應檢討目前曝險少年輔導多頭馬車、無法發揮輔導功效的問題，要落實對曝險少年的輔導，也感嘆管教權被弱化成為校園安全最大隱憂。

王瀚陽說，隨著教官角色慢慢退場，「輔導與管教學生辦法」又缺乏力量、難以執行，學校身為第一線很難落實把關，第一線老師也有很多無奈，教育主管機關不能再漠視，否則校園攻擊事件還會再發生。

新北校園喋血案涉案的國中生曾因涉及傷害等案，多次受少年法庭審理，最近才從少觀所回到學校。王瀚陽說，他身為家有高中生的家長，對校園情況感受深刻，少觀所無法發揮輔導功能，對一般學生的輔導，尚且需要學校與家庭密切配合才能發揮效果，被少年法庭裁定收容於少年觀護所的曝險少年，往往於下次出庭就被少年法庭裁定責付、停止收容，於少觀所停留期間非常短（通常1到3個月），且以評估、觀察為主，完全難以發揮輔導效果。

王瀚陽主張，曝險少年需要搭配中介教育，曝險少年往往來自失能的家庭，對學校生活及課業幾乎難以適應，學校一方面缺乏強制力與專業人力有效輔導曝險少年，另一方面學校依強迫入學條例不得拒絕其返校，使得曝險少年成為校園安全隱憂。此次攻擊事件主角即是典型例子，應痛定思痛，主管機關應提供資源，落實曝險少年中介教育，使其在輔導發揮功效經評估後才返校，而非於其明顯不適應學校生活強行令其返校，才不會讓類似新北攻擊事件再度重演。

「恩威並施才能有效管教輔導！」王瀚陽表示，近年來經常聽到學校老師與行政人員抱怨「有責無權」「動則得咎」，政府與教育主管機關近年來修法一味強調個人權利，卻忽略讓學校與老師擁有對等、合理的管教權，甚至一度差一點修法刪除民法賦予家長對孩子的管教權，經家長強烈反彈才暫緩修法，管教權被弱化也成為校園安全最大的隱憂。

王瀚陽表示，國教盟強烈呼籲，合理的管教是愛的一部分，也是教育孩子不可缺的一部分，適時、合理管教更是孩子發展、學習正向紀律的必要手段，主管機關應切實檢討曝險少年輔導機制成效不彰問題，以落實對曝險少年的輔導，才能保障校園安全。