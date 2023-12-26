跟進AI技術腳步 新北推動人才培育計畫、設完全中學科技中心
AI科技持續進步，新北市教育局推動AI人才培育計畫，首次設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班、規畫假日科技數理適性人才方案、匯聚新北各地教師課程能量、銜接頂尖大學的科技數理相關課程等，也宣布成立全國首間完全中學科技中心，打造新北AI人才培育據點。
教育局指出，新北市113學年度起，設立錦和高中及樟樹國際實創高中兩所AI+科技示範高中，並分別於北大高中、三民高中、石碇高中、樹林高中、清水高中、樟樹國際實中等6所學校設立AI+科技實驗班。
同時建立實驗班相關課程模組，與師範大學科技系合作，引入台大系統，讓各校課程教學人才透過群策群力，來完備課程發展與教學實踐，服務全市國中科技數理學科優異學生，留在新北在地就學。
另外，錦和高中是全國第一間結合AI科技中心、程式教育體驗中心的完全中學。校長張純寧表示，學校擁有豐富Steam和AI課程經驗，隨著AI發展也持續創新課程，導入AI在資訊科技課程中，將與其他學校分享課程。未來也將扮演新北市發展科技教育課程的示範學校，打造國小到高中，無縫接軌的科技課程。
樟樹國際實創高中校長陳浩然表示，在AI世代，資訊及科技教育的深化與推動，比起其他的傳統科目，更需要透過多人跨域協作的方式才能有更好的發展，所以不管是各高中職的合作共作，或與大學的合作開課，甚至是拉入科技業界的資源力量，都是必需的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言