跟進AI技術腳步 新北推動人才培育計畫、設完全中學科技中心

AI科技持續進步，新北市教育局推動AI人才培育計畫，首次設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班、規畫假日科技數理適性人才方案、匯聚新北各地教師課程能量、銜接頂尖大學的科技數理相關課程等，也宣布成立全國首間完全中學科技中心，打造新北AI人才培育據點。

教育局指出，新北市113學年度起，設立錦和高中及樟樹國際實創高中兩所AI+科技示範高中，並分別於北大高中、三民高中、石碇高中、樹林高中、清水高中、樟樹國際實中等6所學校設立AI+科技實驗班。

同時建立實驗班相關課程模組，與師範大學科技系合作，引入台大系統，讓各校課程教學人才透過群策群力，來完備課程發展與教學實踐，服務全市國中科技數理學科優異學生，留在新北在地就學。

另外，錦和高中是全國第一間結合AI科技中心、程式教育體驗中心的完全中學。校長張純寧表示，學校擁有豐富Steam和AI課程經驗，隨著AI發展也持續創新課程，導入AI在資訊科技課程中，將與其他學校分享課程。未來也將扮演新北市發展科技教育課程的示範學校，打造國小到高中，無縫接軌的科技課程。