阻友被騙 獲千張黑膠轉贈國圖

中研院史語所研究員陳慶隆三年前險遭院內編審詐走房產，經好友、中研院副院長黃進興機警發現後通知其家人，解除危機。陳慶隆去年辭世，家人為感謝黃進興，堅持以陳慶隆珍藏近千張珍貴黑膠等相贈，黃進興深感不妥，轉贈國圖，成為未來國圖典藏中心首批黑膠藏品。

這批黑膠包含許多逸品，例如蘇聯時期地位僅次於羅斯托波維奇的大提琴家夏弗朗，由於錄音較少，價格攀高，另有黑膠迷認為很珍貴的小提琴家米爾斯坦、鋼琴家吉利爾斯、顧爾德等。國家交響樂團第二小提琴家王致翔認為，陳慶隆非古典的黑膠，如薩米・史密斯等歌手，因未數位化應也很難得。

黃進興說，陳慶隆廿多年前就表示，要送他神學家醫師史懷哲彈巴赫管風琴曲的黑膠，卻未如願。四年前陳慶隆忽然提及，已認養一名乾女兒，引發黃進興質疑，卻再也聯絡不到好友，最後發現他被院內某女編審以照顧為名帶走。

黃進興說，陳慶隆之前一切如常，疑遭長期下藥才心智混亂，幸好被編審夫妻帶去中國小鎮「旅遊」前，遭警方攔下。後來因陳慶隆心智已受破壞，該編審因證據不足不起訴，陳慶隆則進入療養院；陳入院前，請家人一定要把史懷哲彈巴赫的黑膠給黃進興，實現諾言。

不過當時陳慶隆的家人拿成作曲家名字同為Ｂ開頭的「貝多芬」黑膠給黃進興，陳慶隆得知後一直要求家人重新贈送。去年陳慶隆辭世，家人乾脆把所有珍藏黑膠送給黃進興，甚至因黃進興不接受而打算丟棄，黃進興才趕緊收下。

今年黃進興與國圖開會，提及陳慶隆收藏的大批黑膠，國圖館長曾淑賢一聽大喜，表示預計後年落成的國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心將設視聽庫，建議不妨由國圖保存，黃進興聽聞後，立即轉贈。

黃進興笑說，周遭友人知道後笑他是傻瓜，稱那批黑膠總價達兩千萬元，但他認為，國圖若有專業設備，才是這批珍藏最佳歸宿。曾淑賢說，國圖將標明這些黑膠為陳慶隆收藏捐贈，已做好清冊，將再找音樂專家諮詢，為避免珍貴黑膠毀損，將全部數位化，讓民眾在數位平台聽，舉辦欣賞會時才會讓黑膠本尊現身。