國圖建典藏中心 學者捐書激增

坐落於台南市新營區、擁有一千五百萬冊存書空間的國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心，預計後年落成，近年各界學者捐書速度明顯激增，不僅中研院院士捐上萬冊書，連歐美漢學家也隔海捐珍貴藏書給國圖，大大豐富未來研究館藏。

國家圖書館二○一一年起徵集學者藏書，但因現有空間不足，幾百萬冊書只能放在桃園市楊梅倉庫，不好大張旗鼓地宣傳徵書措施；直到二○一七年，國圖南部分館暨聯合典藏中心建設計畫獲行政院核定，國圖開始積極推動徵書，「有了空間與保存條件，學者更信任我們」，國圖館長曾淑賢說。

曾淑賢表示，近兩年就有不少國內外漢學家，乃至中研院院士，捐出幾千冊、幾萬冊的書，甚至從海外運回。國圖漢學中心副主任黃文德說，不少學者少時省吃儉用地購書，要捐難免不捨，但考量後代並非在相同領域就業、研究，最後仍慷慨捐出，「這樣書更能發揮價值，嘉惠後人」。

曾淑賢舉例，殷海光學生、研究中國近代思想史的中研院院士張灝，在美國晚年住進養老院，自覺已年老，畢生所藏子女又用不到，本想就近捐給美國國會圖書館。曾淑賢的美國國會圖書館友人認為，台灣更需要這些藏書與書信，輾轉告知她有此珍藏，最後張灝終於將藏書捐給國圖，一了心願，不久後安詳辭世。

九十歲宋史研究名家王德毅兩年前也因腿力漸衰，必須換電梯小房，六萬多冊藏書頓成負擔，最後在學生、中研院史語所兼任研究員黃寬重代為與國圖溝通下，讓藏書在國圖找到專屬新家。黃寬重有感於後代並非身處同領域，今年也捐出逾千冊藏書，甚至促成南島語言研究權威李壬癸捐出藏書及田野資料。

曾淑賢更提到，不少外國學者慷慨捐書，甚至透過子女代捐。例如奧地利漢學教授羅致德身後，其子女深感父親藏書應有更好去處，透過一位輔大外籍神父輾轉牽線，將珍貴百年藏書全捐給國圖，讓後續研究者能藉藏書觀察學者思考脈絡。美國漢學家丁愛博也慨捐五千冊書，更有多位學者正在洽談捐書。

「歡迎各界學者捐書，若現在不收，可能就流失了。」曾淑賢說，數位時代紙本書愈來愈少，有些書出版時或許不受重視，但如同許多古籍於多年後才凸顯價值。國圖近年持續向中研院、各大學宣傳徵書，也有捐書學者發現國圖會好好整理並列出目錄，深感安心後即推薦他人捐書。