高齡化加1500萬冊典藏中心興建 學者書捐國圖大增

台灣預計後年邁入超高齡社會，越來越多民眾提早思考退休後種種。國家圖書館表示，在此背景下，加上擁有1500萬冊存書空間的國家聯合典藏中心後年就將落成，近年各界學者捐書速度明顯激增，大大豐富未來研究館藏。

國圖2011年就開始徵集學者藏書，但因現有空間不足，幾百萬冊書只能放在楊梅倉庫，徵書措施不好大張旗鼓。2017年國圖南部分館暨聯合典藏中心建設計畫獲行政院核定，國圖開始積極推動徵書，「有了空間與保存條件，學者更信任我們。」

國圖館長曾淑賢表示，光是近兩年，就有不少國內外漢學家乃至中研院院士幾千冊、幾萬冊捐書，甚至從海外運回。國圖漢學中心副主任黃文德說，不少學者都是從少時就省吃儉用購書，要捐難免不捨，但考量後代並非同樣領域，最後仍慷慨捐出，「這樣書更能發揮價值，嘉惠後人」。

曾淑賢說，例如殷海光學生、研究中國近代思想史的中研院院士張灝，在美晚年住進養老院，自覺已年老，畢生所藏子女又用不到，本想就近捐給美國國會圖書館。曾淑賢的美國國會圖書館友人認為台灣更需要這些藏書與書信，告知她有此珍藏，最後張灝終於將藏書捐給國圖，一了心願，不久後安詳辭世。

90歲宋史研究名家王德毅兩年前也因腿力漸衰必須換電梯小房，6萬多冊藏書頓成負擔，最後在學生、中研院史語所兼任研究員黃寬重代為與國圖溝通下，讓珍藏在國圖找到專屬新家。黃寬重有感後代並非同領域，也在今年捐出逾千冊藏書，甚至促成南島語言研究權威李壬癸也捐出藏書及田野資料。

不少外國學者也慷慨捐書，有些還是子女代捐。曾淑賢說，像奧地利漢學教授羅致德身後，其子女深感父親藏書應有更好去處，透過一位輔大外籍神父輾轉牽線，將珍貴百年藏書全捐給國圖，也讓後續研究者能藉藏書觀察學者思考脈絡。美國漢學家丁愛博也慨捐5千冊書，還有多位學者都在洽談捐書。

「我們歡迎各學者捐書，如果現在不收，可能就流失掉了。」曾淑賢說，數位時代，紙本書越來越少，有些書也許出版時不受重視，但可能像許多古籍一樣在多年後凸顯價值。國圖近年持續向中研院、各大學教授宣傳徵書，也有學者捐書後看國圖都會好好整理書並列出目錄，深感安心後也推薦他人捐書。