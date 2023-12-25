百大AI影響力人物李飛飛：好奇心如探照燈 提早打開找到自己的北極星

被時代雜誌評選為百大AI影響力人物、史丹佛大學電腦科學教授李飛飛，日前透過越洋連線與台灣學子分享她的AI發展進程與新書《AI科學家李飛飛的視界之旅》，吸引逾千位同學、老師和家長參與聆聽。李飛飛以個人成長故事勉勵學子們要多方探索、保持好奇心、終身學習。

這場在內湖麗山高中大講堂的連線主場就吸引逾300位同學、老師、家長共同參與，線上同時有超過千人、橫跨全國10個縣市的高中職學校師生在線共學。

李飛飛透過越洋連線向學生分享，2018年在Google擔任首席科學家時，感受到AI浪潮對社會的重要影響，而現今AI的浪潮比五年前更猛烈地來到我們的身邊。雖然對AI發展可能產生各種複雜情緒，但仍鼓勵學生，AI不僅是一門學科，更是一種對生活和工作有深刻影響的技術，應該仔細思考：「為什麼需要了解AI？」

李飛飛說，AI是最新也最複雜的「Compute」語言，之所以強大，正是因為能學習人類長期濃縮的知識，並與人類進行有效和有用的互動。近幾年，在自然語言領域也開始有長足發展，並開始與視覺辨識產生交叉應用，如無人車的發展，而在設計、圖片生成領域也受到很大的影響，透過AI的高速發展，我們想像中與機器人共同生活的狀況也不無可能。然而，在AI成為人類工具的現實下，李教授也提醒，應當注意工具有時對人類帶來的潛在風險，及每一次科技進步可能帶來的新挑戰。

李飛飛並以自身照顧母親在醫院治療的經歷說，當時因為術後的康復練習，母女產生了意見出入。透過與母親的對話，她意識到自己應該更尊重母親的感受和尊嚴，而非強制對方進行練習。這也深刻影響了她在史丹佛的研究，她反思：人本身有其複雜性，不管AI是多麼聰明，都應該正視人性的獨特，這才是AI發展中，比起技術發展更應該在乎的事。也提醒學習AI的年輕人應注意科技和人的複雜關係。

台大資工系副教授陳縕儂也參與李飛飛新畫分享會，她鼓勵年輕學子能仔細閱讀李飛飛的新著《AI科學家李飛飛的視界之旅》，並強調這本書，不僅是一本說明AI的書，也是一本關於成長歷程的說明書。

陳縕儂說，李飛飛在書中形容好奇心就如同北極星、如一盞人生的探照燈，可以引導人們探索不同的領域。或許剛開始照亮的並不是自己的最愛，但透過不斷的搜尋、摸索，必定會找尋到那自己熱愛的方向。期許學生也能找尋到自己的那顆北極星，相信有了好奇心，將更加充實學習和工作領域，同時也能對個人、他人和整個社會都產生積極影響。