跨界議題 全國最大實戰競賽21st ATCC正式啟動

「ATCC 全國大專院校商業個案大賽」於2023年跨越二十年里程碑，正式邁入第二十一屆。12/23 (六) 上午9點在臺北市立大學中正堂舉行開幕典禮跨界領袖關鍵對談暨成功案例分享，為未來三個多月的賽事正式揭開序幕。第二十一屆 ATCC 很榮幸邀請遠傳電信、林堉璘宏泰教育基金會 (偕同安寧照顧基金會)、臺北市政府和 SIC 永續影響力天使投資等四家知名品牌企業、公部門、NPO 組織與投創參與議題合作，期待產(業)官(府)公(益)創(投)學(生)間深度協作能激盪出創意火花與落地方案。

ATCC是全國最大產學實戰競賽平台，迄今已與國內外逾123家知名品牌企業、公部門、NPO 組織與新創進行議題合作，累積共有來自全國140多所大專院校，逾4萬6千名青年學子報名參加，目前已是目前全國規格最高、活動規模最大、參賽人數最多、參賽學生背景最廣、素質最整齊且創作成果最豐碩的商業實戰競賽。

開幕典禮隆重邀請議題合作夥伴主管與外部貴賓代表，舉辦跨界領袖論壇和成功案例分享，並由聯合線上 官振萱總經理擔任主持人。上半場「跨界領袖關鍵對談」與談貴賓為：遠傳電信個人家庭事業群-數位服務 呂秀味副總經理、SIC 永續影響力天使投資 施凱文 共同創辦人、臺北市政府李政軒副發言人、亞洲創意教父包益民 先生；下半場「成功案例分享」講者代表為：臺北市政府 產業發展局 陳俊安 局長、遠傳電信 資訊暨數位轉型科技群 張文津 協理、SIC 永續影響力天使投資施凱文共同創辦人，以及林堉璘宏泰教育基金會史琬晴專員，兩場論壇內容精彩豐富，讓參與的同學們獲益良多。

上半場在官總經理專業的提問和引導下，與四位嘉賓針對「SDGs/ESG 浪潮下轉型因應之道」和「AI 技術快速迭代的可能助益與衝擊」兩大主軸，以及現場與談貴賓分享「過來人職涯發展經驗」並進行深度對談；與現場數百位青年學子們不藏私分享有關於永續和AI 技術議題的職涯寶貴經驗。緊接下半場由四家議題夥伴代表將輪番上台簡報產、官、公、創領域之成功案例，相信認真聆聽的同學當有啟發收穫，後續提案也更有方向想法。最後開幕系列活動在熱絡氣氛中圓滿落幕。

本屆賽事在開幕典禮後陸續展開，12/23 (六)下午議題合作夥伴精彩的議題拆解工作坊授課；12/24 (日)下午 ATCC 實戰工作坊亦很榮幸邀請到聯合報系倡議家、電通集團貝立德、亞洲創意教父與第十七屆全國冠軍等業界與 ATCC 傑出學長姊頂尖講師，分別針對：「永續價值溝通傳播」；「數位年代下的品牌溝通模式」；「打造全球最厲害的簡報 PPT」；「從組隊到通過千人 Camp」等四大面向主題，設計規畫實用課程，提供參賽同學觀摩業界實戰等級功底的學習機會。2024/1/6 (六) 全天，本屆所有參賽團隊將在台大綜合體育館進行第一場企畫大綱提案淘汰賽，全國同學將拿出渾身解數力求表現以爭取各家評審導師們的青睞。詳情可洽 ATCC 官網與FB粉絲專頁查詢。