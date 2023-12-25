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彰縣推數位學生證 國中小學生可刷卡上下學借還書

中央社／ 彰化25日電

彰化縣政府教育處推出結合電子票證卡片與手機應用程式的數位學生證；教育處指出，學生可用數位學生證刷卡上下學及借還書，另結合手機應用程式，將重要事項推播給家長。

彰縣府教育處長蔡金田今天接受媒體聯訪表示，縣府教育處去年2月推出「彰化校園e指通APP」，整合教育服務資源，也試辦數位學生證的擴充功能，目前全縣已發出約9萬張數位學生證。

蔡金田表示，數位學生證擴充功能後，可加入幸福餐券，儲值後可租借公共自行車或搭乘大眾交通運輸工具，也可在學校圖書館借還書。

縣府教育處指出，彰縣也推出「校園e指通心師生平台APP」，除了定時告知教育處重要公告及訊息外，還能通知繳納學雜費、數位點名、查詢成績以及電子聯絡簿等，家長可藉由APP查詢孩子上下學狀況及在校成績。

1名張姓國小校長則說，老師們原本都是用LINE將學校重要通知轉達給家長，「校園e指通心師生平台APP」上線後，花了一點時間，老師家長才對APP比較熟悉。

縣府教育處表示，未來也將持續學生證擴充功能和應用範圍，如數位積點、電子問卷等，讓數位學生證針對學生和家長提供更好服務。

聯絡簿 圖書館

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