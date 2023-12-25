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台南市藝術與美感教育創佳績 官田國中、億載國小奪全國貢獻獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2023年教育部藝術教育貢獻獎揭曉，台南市億載國小拿下國小組績優學校獎。記者鄭惠仁／攝影
2023年教育部藝術教育貢獻獎揭曉，台南市億載國小拿下國小組績優學校獎。記者鄭惠仁／攝影

2023年教育部藝術教育貢獻獎揭曉，國中組僅5縣市獲獎，國小組共9縣市獲獎，南市官田國中及億載國小分別拿下國中、國小組績優學校獎，兩校都是長期耕耘藝術教育的楷模學校，台南市長黃偉哲稱譽，獲獎實至名歸。

黃偉哲表示，台南市深耕藝術與美感教育多年有成，每年在全國各類藝術獎項頻締造佳績，除了積極撰寫計畫向中央爭取補助外，更是挹注大量經費於各類藝術教育活動，讓學生在藝術領域持續發光發亮。

他說，官田國中在第5屆首次拿下教育部藝術教育貢獻獎後，今年再度獲獎，這是歷任校長不斷耕耘的成果；億載國小脫穎而出，要歸功校長及團隊盤整20年來遍布校園各角落的「藝術足跡」，展現學校的「藝術力」，讓評審委員體驗沉浸式的校內「藝術氛圍」。

教育局長鄭新輝說，教育部藝術教育貢獻獎薦送前，教育局首次辦理分享會，邀請往年獲獎單位與本屆申請者傳承經驗，不僅彰顯南市對藝術教育的高度重視，更讓藝術教育者得以相聚，幫助彼此進步與成長。官田國中以「創藝官田、藝遊未境」為主題，打造官田國中成為藝術及美感推廣基地；台南市與廣達基金會產官學合作10年的「游於藝」計畫，億載國小從未缺席，落實培養學生的藝術鑑賞力。

官田國中校長敬世龍表示，教師團隊以生態校園為底蘊，創發跨領域美學的藝術課程模組，師生共創藝術領域融合美感經驗，推廣至鄰里社區；並與南藝大長期推動「大手攜小手」扎根藝術種子在官中，今年首次申請承辦的「台南400-城市美學」成果，將邀請南藝大教授許遠達協助策展。

億載國小校長林志政說，「要國際化，先要在地化」，2018年起由陳倩芳等藝術團隊教師帶領學生創作並出版3本家鄉繪本，學生從過程中加深對自己家鄉的認同感，億載國小能夠得獎，是數十年來億載師生的累積與耕耘的成果。

團隊 教育部

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