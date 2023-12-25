獨／北市特教師控遭誣陷對學生施暴 校方：學生有驗傷、目擊者

北市某國中特教班代理老師在特教班管理秩序時，因學生情緒不穩欲攻擊她，她以掃把抵擋，事後學生因不明原因受傷，經校方調查，有目擊老師稱有看到該師疑有不當管教，本周將被送教評會審查。老師向本報投訴，稱她沒有打學生，是家長不當施壓，校方想息事寧人讓她「背鍋」。校方表示，調查皆符合程序，學生有驗傷、也有目擊者，28日教評會審議後將送教育局核定。

特教班管教一直是教育界的困境。該名老師表示，她是學校特教代理教師，主要負責協助主教老師上課維持秩序，但該名特殊生情緒上起伏比較大，常常無法控制攻擊別人，她常為維持秩序被該生攻擊受傷，也因為自己腿部有乾癬病灶，導致傷口更加嚴重，但身為老師仍謹守職責，不願過多追究。

然而，事發在10月某堂美術課，該生在課堂上情緒不穩，甚至要吃地板上的垃圾，老師上前安撫阻止，卻遭學生攻擊，眼鏡都被打掉，但她還趕快拿掃把清掃，該生又想攻擊，老師拿掃把抵擋。

後來因其他特教生也有狀況，老師上前處理，後面卻傳來「碰！」的一聲，疑似該生跌倒，不過當下主教老師在前面上課、兩名特教助理員處理別的學生不在教室，她照顧其他同學也不知道發生什麼事，但放學後接獲該生家長控訴，身上出現不明傷痕，懷疑老師對學生施暴。

該師向本報記者說，她沒有對學生施暴，且學生對她多次有攻擊傾向，後來也會盡量避免接觸，當天發生什麼事情她也沒看到，但家長確一口咬定是她打該生，由於教室內沒有裝設監視器，也沒有目擊者，學校接手處理後，多次將她與另兩位特教助理員開會釐清狀況，老師也照實說明，兩名特教助理員也表示沒有看到。

進入校事會議審查，學校希望她能給個說法，讓事情落幕，她也沒多想，未料其中一名特教助理員竟翻供，稱看到她打學生，似乎是學校想要把責任都歸在她身上，讓這件事趕快落幕。該老師表示，無法接受學校作法，甚至28日教評會就要將她當場解聘，最重恐面臨4年無法擔任特教老師，她要的是一個清白，證明她沒有對學生施暴。

學校表示，本案發生後，先啟動校安通報機制，經過調查，有目擊老師看到該師疑似對學生有不當管教，該生後來也有去驗傷。事發後校事會議決議受理此案，依規定由5位委員（內部2位、外部3位）組成調查小組，完成調查報告，送交校事會議，決議依調查報告建議送教評會審議中。校方強調，一切都是按照相關規定及程序辦理。