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高雄學生爭取 明年學測研議開空調
10多名高雄市學生代表昨齊聚鳳山行政中心，呼籲大考中心制定明年1月舉行的113學測空調相關規範，授權監考人員依環境需求開放冷氣、空調，避免學生因氣溫過高或周邊環境影響考試成績。大考中心主任張新仁表示，已在研議相關備案，明年考試前會宣布。
道明中學學生代表羅則倫昨表示，學生嚴正拒絕在高溫環境下考試，因今年年學測，南部出現攝氏30度以上高溫，大考中心卻無事前檢查過冷氣機，以防疫為由拒絕教室開冷氣，造成南北學生在不同溫度下考試。他呼籲大考中心授權監考人員，當氣溫超過攝氏28度，就可開啟考場空調。
高雄學生民主聯盟副秘書長李昱政表示，最近透過社群媒體詢問高雄學生，今年考英聽時是否很熱、受影響，收到的回覆都是「真的很熱」、「考到流汗分心」，還有學生表示高師大教室沒有窗戶、教室都不通風。
李昱政說，今年學測高雄氣溫飆破30度，卻被要求教室內不開冷氣、前後門關閉，氣窗只留幾公分空隙、密不通風非常悶熱，考試期間相當不舒服，也影響作答。
張新仁受訪時表示，已在研議因應天氣變化，學測開放冷氣相關備案，一定會在明年考試前適當時機宣布。
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