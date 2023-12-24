聽新聞
test
0:00 / 0:00

慈濟大學烏克蘭學生 國小當志工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮慈濟大學烏克蘭學生夢汝嫣來台求學感受到台灣人的溫暖，到太昌國小當志工老師，回饋社會。圖／慈濟大學提供
花蓮慈濟大學烏克蘭學生夢汝嫣來台求學感受到台灣人的溫暖，到太昌國小當志工老師，回饋社會。圖／慈濟大學提供

俄烏戰爭發生後，慈濟大學啟動「陽光向日葵－難民學生扶助專案」，有20名烏克蘭學生受到援助，來校就讀。其中9位就讀傳播學系碩士班的學生，主動表達想要回饋社區，透過系主任孫維三介紹，這學期成為太昌國小「新老師」，教導學生英文和音樂，分享烏克蘭文化，打開學童的國際視野。

9名烏克蘭學生利用各自空堂時間，每周二到三次，排班輪流騎腳踏車到校上課，有的教英文，有的協助音樂教學，也介紹烏克蘭的音樂與舞蹈，分享不同國家的國旗、文化與生活方式，讓太昌學童聽得津津有味。

烏克蘭學生夢汝嫣曾在波蘭學過中文，母親是幼稚園老師，從小在旁觀察，對與孩子互動頗有經驗，帶領太昌學童將英文運用在生活。她說，「受到台灣人和慈濟大學幫忙，想回饋台灣」。

學生朱莉婭笑說，中文還不夠好，有時找不到正確的字詞跟學生解釋，這也激勵她要更努力學習中文。

精通音樂的林昀希擔任音樂課助教，教孩子如何閱讀樂譜，調整音準，她還分享烏克蘭傳統樂器、軍樂典及傳統舞蹈，她說，很高興能有這樣的志工體驗。

太昌國小實施雙語教學，校長吳昌葦說，語言背後蘊含許多文化，烏克蘭老師走入校園，為孩子打開國際視野，讓語言學習變得有趣。

烏克蘭 英文 語言

延伸閱讀

俄烏交戰來一大戰果！烏克蘭稱擊落俄軍3架蘇愷34 專家：愛國者飛彈建功

謝謝台灣 慈大烏克蘭學生志工團走入國小校園當老師

波蘭新外長籲西方挺烏 基輔盼迅速解除邊界封鎖

中國小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位俄烏戰爭戰死中國士兵

相關新聞

區桂芝再批課綱 籲文白比50％

歷史教育新三自運動協會昨再邀北一女教師區桂芝等人，第四度總體檢蔡政府教育政策，揭露一○八課綱下的教育現場及危機。區桂芝呼...

慈濟大學烏克蘭學生 國小當志工

俄烏戰爭發生後，慈濟大學啟動「陽光向日葵－難民學生扶助專案」，有20名烏克蘭學生受到援助，來校就讀。其中9位就讀傳播學系...

批108課綱無恥掀議…曝馬英九打2通電話給她 區桂芝為「這件事」道歉

北一女中老師區桂芝12月4日在第3場蔡英文政府教育政策總體檢記者會，批108課綱是無恥課綱，引發熱議。區桂芝今在第4場記...

質疑108課綱現況和教育部是平行宇宙 區桂芝：官員的心在升官發財

歷史教育新三自運動協會今辦第4場「蔡英文政府教育政策總體檢記者會」，北一女中國文老師區桂芝指出，108課綱走了5年，文史...

就學服役3＋1方案爭議 大學生族群贊成比率最低僅4成

配合義務役恢復一年以及「就學服役3+1」上路，彈性修業方案存有漏洞，恐有被濫用之虞。黃昆輝教授教育基金會今天就這議題進行...

108課綱挨轟全面性敗壞 教師有感慨卻恐懼

北一女中國文老師區桂芝月初批108課綱為「無恥課綱」，歷史教育新三自運動協會認為不單國文科有狀況，再邀區桂芝等國文、歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。