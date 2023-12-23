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教團調查：4成民眾反對就學服役3+1、18至22歲支持度低

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會公布重要高教議題民調，就學服役3＋1方案爭議，18到22歲大學生族群的贊成比率最低。記者陳柏亨／攝影
黃昆輝教授教育基金會公布重要高教議題民調，就學服役3＋1方案爭議，18到22歲大學生族群的贊成比率最低。記者陳柏亨／攝影

配合兵役恢復一年，教育部推出就學服役3+1方案，但黃昆輝教授育基金會今（12/23）發布「高等教育重要議題」民意調查，四成受訪民眾對3+1方案表示反對，其中更以18至22歲年輕學子支持度最低。

黃昆輝教授教育基金會調查指出，因應義務役恢復一年，政府提出就學服役3+1方案，有51.9%民眾表示贊成，但也有40.4%民眾持反對態度，但男性贊成比率高於女性，而其中以18至22歲贊成比例最低，僅40.8%。

但如果要配合縮短修業年限政策，則調查也指出，高達69.9%民眾贊成大學應擴充線上課程讓學生選課，63.9%民眾則支持大學打破上下學期制度，於寒、暑假期間開課，46.2%則同意減少畢業學分數。

台中教育大學特聘教授王如哲分析調查結果，他指出，民眾期待大學擴充線上課程，但礙於現行法規限制太多，政府應簡化線上課程認證、建立全國性標準和監督和評鑑制度，確保線上課程品質和學生滿意度。

另外，配合新課綱上路後考招亦有變動，申請入學時由學習歷程檔案接替備審資料。調查也指出，僅46%民眾認為學習歷程檔案客觀公平，另有55.5%民眾則擔心學測採取選考方式，會讓學生基本核心能力下降；但也有73.7%民眾同意分科測驗選考，能讓各系錄取到適合的學生。

黃昆輝教授教育基金會「高等教育重要議題」民意調查結果，本次調查時間為11月7日至11月30日，調查方式以網路問卷施測，調查對象為18歲以上國民，有效樣本共計6003人。

分科測驗 學測

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