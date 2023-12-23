快訊

高雄掃街獲資深綠營相挺…被問再度拔樁成功？侯友宜這樣說

PLG／雙北大戰火爆對決 林書豪9顆三分彈狂飆44分逆轉富邦勇士

就學服役3＋1方案爭議 大學生族群贊成比率最低僅4成

攝影中心／ 記者陳柏亨/即時報導
黃昆輝教授教育基金會公布重要高教議題民調。記者陳柏亨／攝影
黃昆輝教授教育基金會公布重要高教議題民調。記者陳柏亨／攝影

配合義務役恢復一年以及「就學服役3+1」上路，彈性修業方案存有漏洞，恐有被濫用之虞。黃昆輝教授教育基金會今天就這議題進行網路民調，有51.9％民眾贊成、40.4％民眾反對，值得關注的是18到22歲大學生族群的贊成比率最低，僅40.8％。

黃昆輝教授教育基金會發布的「高等教育重要議題 」 民意調查結果，近八成民眾認為大學過度擴張造成文憑貶值，但仍有近七成民眾同意讀大學可得到較好的發展機會 。 此外，也有 近六成 民眾支持教育部讓大學可自主調整學費 。調查結果也指出 教育部及國防部今年6月提出義務役「 3+1」方案，雖有五成民眾贊成也有四成民眾反對 。另外，大學申請入學必備的學習歷程檔案，民眾認為客觀公平的比率不及半數 。

本次調查時間為2023年11月7日至11月30 日。調查方法使用黃昆輝教授教育基金會委託研發之網路問卷調查。調查題目共計11題，包括教育部本年與大學生有關的政策方案、大學停辦如何解決、 大學入學制度等問題。調查對象為18歲以上國民，有效樣本共計6003 人。

黃昆輝教授教育基金會公布重要高教議題民調，就學服役3＋1方案爭議，18到22歲大學生族群的贊成比率最低。記者陳柏亨／攝影
黃昆輝教授教育基金會公布重要高教議題民調，就學服役3＋1方案爭議，18到22歲大學生族群的贊成比率最低。記者陳柏亨／攝影

教育部 網路 大學生

延伸閱讀

影／成大學生釋放平流層高空氣球 投入太空任務初體驗

《偷偷藏不住》真人版！大學生當義工認識10歲小妹妹 10年後重逢娶她為妻

就學服役3+1開方便之門恐遭濫用 教育部長回應了

就學服役3+1台大擬放寬學分上限 學生會憂恐遭濫用

相關新聞

批108課綱無恥掀議…曝馬英九打2通電話給她 區桂芝為「這件事」道歉

北一女中老師區桂芝12月4日在第3場蔡英文政府教育政策總體檢記者會，批108課綱是無恥課綱，引發熱議。區桂芝今在第4場記...

就學服役3＋1方案爭議 大學生族群贊成比率最低僅4成

配合義務役恢復一年以及「就學服役3+1」上路，彈性修業方案存有漏洞，恐有被濫用之虞。黃昆輝教授教育基金會今天就這議題進行...

批108課綱遭綠營網軍「日夜照顧」 區桂芝喊話：幡然醒悟吧！

北一女中老師區桂芝月初因批評高中文言文只被推薦15篇，受到各方「指教」。她今天在蔡英文政府教育政策總體檢記者會回應，這些...

就學服役3+1開方便之門恐遭濫用 教育部長回應了

配合義務役恢復一年以及「就學服役3+1」上路，大學近日多召開教務會議，通過校內彈性修業方案，但台大學生會今天指出，彈性修...

就學服役3+1台大擬放寬學分上限 學生會憂恐遭濫用

配合義務役恢復一年，台大今召開教務會議提出「國立台灣大學學士班學生就學期間服役彈性修業實施要點」，但台大學生會表示，就學...

高中導師伸狼爪摸女學生腿胸下體 學校停聘6個月「追究到底」

台中市議員江和樹與立委候選人羅廷瑋檢舉，中部某高中黃姓導師對女學生摸腿、胸部及下體，還威脅「我快退休了不怕」，學校也未召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。