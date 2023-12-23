就學服役3＋1方案爭議 大學生族群贊成比率最低僅4成
配合義務役恢復一年以及「就學服役3+1」上路，彈性修業方案存有漏洞，恐有被濫用之虞。黃昆輝教授教育基金會今天就這議題進行網路民調，有51.9％民眾贊成、40.4％民眾反對，值得關注的是18到22歲大學生族群的贊成比率最低，僅40.8％。
黃昆輝教授教育基金會發布的「高等教育重要議題 」 民意調查結果，近八成民眾認為大學過度擴張造成文憑貶值，但仍有近七成民眾同意讀大學可得到較好的發展機會 。 此外，也有 近六成 民眾支持教育部讓大學可自主調整學費 。調查結果也指出 教育部及國防部今年6月提出義務役「 3+1」方案，雖有五成民眾贊成也有四成民眾反對 。另外，大學申請入學必備的學習歷程檔案，民眾認為客觀公平的比率不及半數 。
本次調查時間為2023年11月7日至11月30 日。調查方法使用黃昆輝教授教育基金會委託研發之網路問卷調查。調查題目共計11題，包括教育部本年與大學生有關的政策方案、大學停辦如何解決、 大學入學制度等問題。調查對象為18歲以上國民，有效樣本共計6003 人。
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