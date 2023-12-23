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新竹縣高中量能不足仍無解 地方醞釀北上中央抗爭

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣高中量能不足持續引發家長及民代憂心。圖為國立竹東高中。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣高中量能不足持續引發家長及民代憂心。圖為國立竹東高中。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣高中職量能不足，引發家長憂心116學年度將有超過500名學生無法就近入學、必須遠赴鄰近縣市，地方不滿教育部無法解決量能不足問題，民代及家長更發起一人一信「寫信到中央」，更醞釀發動抗爭，要求中央解決問題。

新竹縣教育局指出，經盤點116學年度新竹縣高中就學需求數為1677人，與國立高中及縣立高中職所能提供的員額1034人有不小落差，新竹縣教育局希望由國教署協助，以國立高中增班及班級人數為優先作法，因縣立高中若需新設或擴校增班，都對以吃緊的地方政府財政壓力造成嚴重負擔。

新竹縣議員邱靖雅已在日前發起家長寫信到中央活動，要透過家長的真實心聲，讓中央聽見家長的憂心。邱靖雅呼籲，雖縣立高中新設校或擴校增班責任在地方政府，但高中量能不足問題不該都由地方承擔，中央應再新設1所國立高中，才能解決問題。

家中同時有高中及國小孩子的謝姓竹北家長指出，大兒子每天必須搭乘火車往來新竹市區上課，希望小兒子未來上高中能就近在竹北入學就好，不希望孩子未來上了高中，不僅要每天長途通勤，或甚至面臨根本無校可念的窘境。

新竹縣每年約有5600名國中畢業生，其中多數留在新竹縣市高中職升學，少部分選擇北北基高中就讀，每天利用高鐵通勤，人數逐年攀升，家長憂心到116學年度將有超過7千人畢業，新竹縣僅2所縣立高中及3所國立高中，就讀名額不足供新竹縣學生就近入學。

立委林思銘認為，新竹縣政府已盡最大能力解決問題，但實際情況是缺額仍然很大，中央不應該把高中增班、增校、增員等3個問題丟給地方政府，若中央是希望地方政府先以縣立高中擴校增班，那他將爭取中央補助經費，協助地方政府就縣立高中擴校增班。

新竹 教育局 邱靖雅 林思銘 升學

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