年年滿招！華梵大學1科系香港爆紅 電視節目連兩集播送

新北市華梵大學設有全東南亞獨一無二的「佛教藝術」系所，在少子化大趨勢下卻年年滿招，獨特的課程與專業師資吸引香港宇宙天團Error扮演《西遊記》師徒四人前去取經，首集節目在香港ViuTV電視台播出後爆紅，短短一周YT觀看已衝破2萬，成香港最火紅的台灣科系。

近年許多港生來台讀大學，香港四大電視集團之一的ViuTV製作新節目《究竟讀緊乜》（究竟讀什麼），由人氣偶像團體Error四位成員填寫「入學志願表」，到台灣體驗多樣的大學生活。

《究竟讀緊乜》12月首播，選中極具特色的華梵大學佛教藝術系為第一集，以上下兩集連續介紹華梵佛藝系的教學。Error四名成員扮成《西遊記》裡的唐僧、孫悟空、豬八戒與沙和尚，一起到華梵佛藝系上課取經，學習金工、佛畫、漆藝與金繕，參觀香港姊妹花入住的女生宿舍，欣賞嘻哈社同學將佛經結合Rap與Beatbox的精彩表演，都讓跳唱起家的Error大開眼界。

Error創意搞笑功力創下電視台高收視率，上周節目上YouTube後網友不斷瘋傳，首集觀看人數一周內衝破2萬，第二集飆破1萬，遙遙領先其他各集訪問的台灣大學系所，讓華梵佛藝系在香港知名度大增。