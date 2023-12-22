亞大獲教育部國際設計競賽全國第一 33件作品獲國際大獎
教育部「112年度鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽」今頒獎，其中亞洲大學有82人次、33件作品獲德國紅點、德國iF、紐約藝術指導協會年度獎等國際級大獎，教育部頒發102.5萬元獎金，名列全國第一，且連續10年奪高教體系冠軍。
教育部「設計戰國策計畫」發起人、亞大視傳系講座教授林磐聳說，教育部鼓勵台灣學生參加藝術與設計類國際競賽迄今18年，分為產品設計、視覺傳達設計、數位動畫、工藝設計、建築與景觀設計、時尚設計6大類別，選定全球59項國際設計競賽為標的，得獎學生可獲教育部獎勵金。
林磐聳舉例，被視為設計界「奧斯卡獎」的德國iF、紅點設計獎、日本G-Mark、紐約ADC及美國IDEA等國際大獎，台灣學生都是獲獎常客。「設計戰國策計畫」迄今累積61校參與，獲獎作品1746件；今年有203件作品通過審核，5件金獎、3件銀獎、11件銅獎。
亞大今年獲獎33件作品中，視傳系學生張振翔、歐柏誠、黃聖雯、陳映萱的作品「ATTABU」以亞大所在地台中霧峰在地香米釀酒創意，與設計神仙文化包裝結合，形塑在地創生，獲美國紐約ADC設計銀獎。
數媒系學生陳郭益作品「365days台灣美食日曆」連奪iF等20項國際大獎，他以傳統手撕日曆結合台灣各種美食插圖，展示台灣美食涵義。視傳系學生蔣靜萱的「停止盜獵」作品反諷人類非法販賣動物行徑，獲墨西哥國際海報雙年展三等獎。另有30件作品分獲德國紅點設計獎、莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎等。
亞大校長蔡進發表示，亞大鼓勵學生積極參與國際創意設計競賽，繳出亮麗成績單，也獲得教育部獎勵補助。亞大連續10年獲高教體系第1名，且榮登國際設計名校排名，亞大學生國際競賽好表現，也展現在畢業後的職場成就。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言