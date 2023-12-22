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亞大獲教育部國際設計競賽全國第一 33件作品獲國際大獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞大獲教育部國際設計競賽全國第一名，2、 亞大校長蔡進發(後排左四)、設計戰國策發起人林磐聳講座教授（後排左二）與得獎師生合影。圖／亞大提供
亞大獲教育部國際設計競賽全國第一名，2、 亞大校長蔡進發(後排左四)、設計戰國策發起人林磐聳講座教授（後排左二）與得獎師生合影。圖／亞大提供

教育部「112年度鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽」今頒獎，其中亞洲大學有82人次、33件作品獲德國紅點、德國iF、紐約藝術指導協會年度獎等國際級大獎，教育部頒發102.5萬元獎金，名列全國第一，且連續10年奪高教體系冠軍。

教育部「設計戰國策計畫」發起人、亞大視傳系講座教授林磐聳說，教育部鼓勵台灣學生參加藝術與設計類國際競賽迄今18年，分為產品設計、視覺傳達設計、數位動畫、工藝設計、建築與景觀設計、時尚設計6大類別，選定全球59項國際設計競賽為標的，得獎學生可獲教育部獎勵金。

林磐聳舉例，被視為設計界「奧斯卡獎」的德國iF、紅點設計獎、日本G-Mark、紐約ADC及美國IDEA等國際大獎，台灣學生都是獲獎常客。「設計戰國策計畫」迄今累積61校參與，獲獎作品1746件；今年有203件作品通過審核，5件金獎、3件銀獎、11件銅獎。

亞大今年獲獎33件作品中，視傳系學生張振翔、歐柏誠、黃聖雯、陳映萱的作品「ATTABU」以亞大所在地台中霧峰在地香米釀酒創意，與設計神仙文化包裝結合，形塑在地創生，獲美國紐約ADC設計銀獎。

數媒系學生陳郭益作品「365days台灣美食日曆」連奪iF等20項國際大獎，他以傳統手撕日曆結合台灣各種美食插圖，展示台灣美食涵義。視傳系學生蔣靜萱的「停止盜獵」作品反諷人類非法販賣動物行徑，獲墨西哥國際海報雙年展三等獎。另有30件作品分獲德國紅點設計獎、莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎等。

亞大校長蔡進發表示，亞大鼓勵學生積極參與國際創意設計競賽，繳出亮麗成績單，也獲得教育部獎勵補助。亞大連續10年獲高教體系第1名，且榮登國際設計名校排名，亞大學生國際競賽好表現，也展現在畢業後的職場成就。

亞大獲教育部國際設計競賽全國第一名，亞大校長蔡進發（前排右二）、頒獎人立委吳思瑤（前排右三）、教授林磐聳（前排右四）與領獎師生合影。圖／亞大提供
亞大獲教育部國際設計競賽全國第一名，亞大校長蔡進發（前排右二）、頒獎人立委吳思瑤（前排右三）、教授林磐聳（前排右四）與領獎師生合影。圖／亞大提供

教育部 德國

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