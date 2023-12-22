快訊

零食騙很大？ 法YTR：台灣有90%的法式產品都是假的

弟弟名下有三房…還剩兩間爸媽竟想抽籤決定誰繼承

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就學服役3+1開方便之門恐遭濫用 教育部長回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠表示，就學服役3+1方案設有審核機制，教育部也會和內政部勾稽服役狀況，相信不會流於浮濫。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠表示，就學服役3+1方案設有審核機制，教育部也會和內政部勾稽服役狀況，相信不會流於浮濫。記者許維寧／攝影

配合義務役恢復一年以及「就學服役3+1」上路，大學近日多召開教務會議，通過校內彈性修業方案，但台大學生會今天指出，彈性修業方案存有漏洞，恐有被濫用之虞。教育部潘文忠回應，機制設有申請審核，也會和內政部勾稽服役狀況，相信不會流於浮濫。

台大今召開教務會議提出「國立台灣大學學士班學生就學期間服役彈性修業實施要點」。但台大學生會表示，就學服役制度給予學生大量修業彈性，但申請資格缺乏審查機制，僅憑「有意願」、無需任何證明就可以享受方案優待，制度上亦無大學期間徵召入伍的強制力，恐有被濫用之虞。

學生團體憂心申請彈性修業的學生占用教育資源、享受超修免學分費等優待，但最終卻無履行義務服役，且方案也未設有任何懲處機制。

潘文忠今下午接受媒體聯訪時指出，教育部已經頒布指引給各大專校院，且申請過程學校設有把關機制，教育部也會和內政部勾稽學生是否真的有服役，該制度尊重學生的選擇意願，也相信支持學生選擇之虞不會流於浮濫。

潘文忠也表示，目前有需求的學生正陸續提出申請，執行中若需調整，教育部也會滾動修正。

教育部 機制 潘文忠

延伸閱讀

「禮義廉恥」匾額重返苗栗校園 教育部長潘文忠回應了

教育圈譁然！教官抓販毒生反遭記過 教長親上火線回應

「帝王條款」校方恢復祝賀、教長講話 Cheap為這事道歉了

「帝王條款」獲獎學生遭出征 教育部長親上火線回應

相關新聞

就學服役3+1台大擬放寬學分上限 學生會憂恐遭濫用

配合義務役恢復一年，台大今召開教務會議提出「國立台灣大學學士班學生就學期間服役彈性修業實施要點」，但台大學生會表示，就學...

高中導師伸狼爪摸女學生腿胸下體 學校停聘6個月「追究到底」

台中市議員江和樹與立委候選人羅廷瑋檢舉，中部某高中黃姓導師對女學生摸腿、胸部及下體，還威脅「我快退休了不怕」，學校也未召...

就學服役3+1開方便之門恐遭濫用 教育部長回應了

配合義務役恢復一年以及「就學服役3+1」上路，大學近日多召開教務會議，通過校內彈性修業方案，但台大學生會今天指出，彈性修...

陳立夫學術紀念獎​ 首屆得主劉士永、陳麒方、皮國立

中國醫藥研究發展基金會於民國62年9月成立，致力中醫藥療效推廣與研究，今年成立五十周年，成立與頒發「陳立夫先生學術紀念獎...

竹市關埔國小三期景觀工程決標 體育館將朝簡化設計

備受地方關注的新竹市關埔國小三期景觀及現有工地防護工程，終於在昨天（21日）決標。新竹市政府今天指出，這項工程範圍包含中...

7成大專職員 仍未保障加薪

高教工會昨召開記者會指，明年起軍公教調薪百分之四，但迄今仍有七成大專校院職員、逾二點一萬人未明令保障調薪，其中包括公、私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。