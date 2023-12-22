就學服役3+1開方便之門恐遭濫用 教育部長回應了

配合義務役恢復一年以及「就學服役3+1」上路，大學近日多召開教務會議，通過校內彈性修業方案，但台大學生會今天指出，彈性修業方案存有漏洞，恐有被濫用之虞。教育部長潘文忠回應，機制設有申請審核，也會和內政部勾稽服役狀況，相信不會流於浮濫。

台大今召開教務會議提出「國立台灣大學學士班學生就學期間服役彈性修業實施要點」。但台大學生會表示，就學服役制度給予學生大量修業彈性，但申請資格缺乏審查機制，僅憑「有意願」、無需任何證明就可以享受方案優待，制度上亦無大學期間徵召入伍的強制力，恐有被濫用之虞。

學生團體憂心申請彈性修業的學生占用教育資源、享受超修免學分費等優待，但最終卻無履行義務服役，且方案也未設有任何懲處機制。

潘文忠今下午接受媒體聯訪時指出，教育部已經頒布指引給各大專校院，且申請過程學校設有把關機制，教育部也會和內政部勾稽學生是否真的有服役，該制度尊重學生的選擇意願，也相信支持學生選擇之虞不會流於浮濫。

潘文忠也表示，目前有需求的學生正陸續提出申請，執行中若需調整，教育部也會滾動修正。