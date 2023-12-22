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高中導師伸狼爪摸女學生腿胸下體 學校停聘6個月「追究到底」

聯合報／ 記者江良誠趙容萱／南投即時報導
中部某高中黃姓導師對女學生摸腿、胸部及下體，還威脅學生「我快退休了不怕」。性騷擾示意圖／聯合報系資料照片
中部某高中黃姓導師對女學生摸腿、胸部及下體，還威脅學生「我快退休了不怕」。性騷擾示意圖／聯合報系資料照片

台中市議員江和樹與立委候選人羅廷瑋檢舉，中部某高中黃姓導師對女學生摸腿、胸部及下體，還威脅「我快退休了不怕」，學校也未召開性平會。校方今天表示，發現女學生遭性騷後，第2天召開性平會，隔天便決議停聘黃姓導師6個月。學校安撫女學生情緒，並加速性平會調查，追究到底。

江和樹指控，黃姓導師今年10月2次在教室撫摸該女生大腿內側；11月更在保健室，趁女生無力反抗撫摸雙腿、胸部及下體，女高生藉口上廁所逃離。狼師事後還傳訊邀女高生到家裡睡覺休息，女高生心裡受創，已連續2個月看身心科接受治療。

校方表示，11月發現女學生不在保健室，教官找到女學生發現她情緒不穩定，詢問後發現黃姓導師有性騷擾行為，立刻安撫女生情緒，並要求黃師不得接近女學生。第2天校方召開性平會，發現黃師行為違反性平法，情節重大。第3天教評會立刻做出最重停聘6個月的處分。

學校表示，黃姓教師教學相當資深、個性安靜，常主動留校陪學生晚自習，案件發生後，學校也相當意外。但違反性平和校園霸凌校方零容忍，立刻做出處分，絕不寬貸，並無拖延不召開性平會。

黃姓教師事發後未出席說明會，但表明他對自己不當造成學生和學校困擾相當抱歉，他願意接受性平會調查結果。

因為女學生事後情緒不穩定，學校已安排專人協助輔導，並依規定對黃師違反性平法，調查全案經過，將近快釐清全案，追究黃姓教師相關責任。

女學生遭黃姓導師性騷，傳訊向親友求助。圖／台中市議員江和樹提供
女學生遭黃姓導師性騷，傳訊向親友求助。圖／台中市議員江和樹提供
黃姓導師性騷女學生後，傳訊息表示要買手機給女學生。圖／台中市議員江和樹提供
黃姓導師性騷女學生後，傳訊息表示要買手機給女學生。圖／台中市議員江和樹提供
黃姓導師傳訊息表示要買感冒藥水給女學生。圖／台中市議員江和樹提供
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