和春、台首大等4校 法人解散

教育部昨召開退場審議會，通過和春技術學院、中州科大、台首大，以及技高華洲工家等四校法人解散案。教育部指出，四校清算後剩餘校產將由中央機關和地方政府承接。

這也是退場條例上路後第二波解散學校法人，三所大專校院約三百卅名學生均已安置至鄰近學校，並發放教職員資遣、慰助金等。

教育部技職司副司長柯今尉表示，華洲工家已於退場條例上路前就停辦，停辦已屆滿三年但未能改辦其他教育文化事業等，因此退審會通過，命華洲工家法人解散，一同進入清算及賸餘財產歸公。

柯今尉也表示，行政院日前召開退場學校校地運用跨部會會議，由教育部徵詢中央及地方政府使用需求。其中中州科大由內政部承接，將作為民防訓練場地；台首大由台南市府承接，規畫為大曾文願景園區；和春技術學院則由高雄市府承接並評估後續規畫。

柯今尉表示，中州科大仍有包括欠薪等約三億負債，內政部以部分價購方式，價購四棟建物償還負債，剩餘財產贈與內政部；和春技術學院無負債，校產直接由高雄市府接手，華洲工家當年停辦時已無學生，校產一樣只能捐贈公家機關，之後會由國教署向地方政府洽詢意願。

高教司副司長梁學政表示，台首大校地和台糖承租，其地上物和動產評估後約有十四億市值，由南市府價購約一億元地上物清償債務，剩餘財產亦直接捐贈。