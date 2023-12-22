7成大專職員 仍未保障加薪

高教工會昨召開記者會指，明年起軍公教調薪百分之四，但迄今仍有七成大專校院職員、逾二點一萬人未明令保障調薪，其中包括公、私立大學的「編制外」職員以及私立大學「編制內」職員。工會認為，政府不應把編制外人員加薪權益丟給學校處理，要求拒絕差別待遇，否則調薪美意將淪為打假球。

組織部主任林柏儀質疑，根據各校徵才條件，如台大計算機中心欲聘請全職人員，月薪卻僅二萬六千四百元，連頂大都長期用基本工資踐踏專業，搭配政府為德不卒的調薪政策，絕對不是我國大學應有的狀況。

高教工會文化大學分部召集人翟敬宜指出，教育部釋出不完善的政策讓私立大學各自表述，以文大為例，由二級主管視職員表現給予不同調薪幅度，不僅未符合依物價指數調薪的本意，還變成第二次績效考評。

高教工會北藝大分部召集人葉晉彰也說，北藝大過去編制外人員只調薪百分之二，僅調整一半。學校職員、教師依身份被切割成數種樣態，政策不但沒有提升職員士氣反而造成分裂。

高教工會呼籲軍公教調薪應一體適用於所有公、私立大專編制內與編制外職員，並提供充分補助，政府更應逐年檢討大學極低薪狀況。

教育部回應，上述人員是否隨軍公教一同調整待遇，由各校審酌校務發展、財務狀況等因素辦理，教育部向來積極鼓勵各校視校務狀況，適時調整人員待遇。