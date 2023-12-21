禦寒衣物外穿累罰2000開合跳 青民協批樹林高中違法

近日氣溫急劇下降，台灣青年民主協會表示，從今年10月開始一直到這周，多位樹林高中學生陸續向協會反映，生輔組吳姓組長和官姓校安人員在校內嚴格取締學生禦寒衣物外穿。青民協指出樹林高中要求學生不得外穿是違反教育部函文，要求違規學生開合跳200下更有涉體罰的問題。

青民協表示，有樹林高中學生投訴說，只要禦寒衣物被老師抓到外穿，就會被要求罰開合跳或寫生輔表。且不同學生違規會被處罰不同次數開合跳，有學生就因此累積被罰跳超過2000下。

教育部2020年就修正「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，明確規定「天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等」，後續也發函各校「不應限制需著校服外套後始可加穿保暖衣物，或限制保暖衣物僅能添加於校服內」。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，規定制服裡外都能穿著保暖衣物，是因為不是所有衣物都可以包裹在制服裡，有些衣物硬穿可能讓學生感到不適。

張育萌指出，生輔組的違法管教甚至涉及體罰，教育部在服裝儀容規定中有說，就算學生違規，也只能使用「正向管教措施、口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、書面自省及靜坐反省」6種輔導管教措施，絕對不包含開合跳。且過去監察院已有糾正，認為開合跳屬於體罰的案例，有許多學校老師因此被列入不適任教師，他強調「樹林高中的案件是非常嚴重的體罰」，且學生竟是因遵守教育部規定而遭受體罰。

青民協呼籲新北市教育局正視樹林高中雙重違法的情形，不僅違反教育部函文要求學生在禦寒衣物內必須穿著校服外套，甚至處以開合跳的管教措施，都明顯不符合教育部及新北市政府規範。

青民協認為，新北市政府應立即要求樹林高中召開校事會議，調查涉體罰、不當管教的教師，並普查校內多少學生曾遭體罰數百下開合跳。青民協呼籲，今年監察院已糾正嘉義市政府包庇市內國中以體能訓練為名要求學生開合跳，新北市政府切勿重蹈覆轍，應立即要求學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」啟動調查。