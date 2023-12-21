【重磅快評】教育部對毒品或盡責師長零容忍？

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聯合報／ 主筆室
桃園市翁姓高中教官報警抓涉嫌販毒的學生，學生家長陳情，教育局軍訓教官人事評審會決議翁記過2次，教育部核定處分。翁提申訴、訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院判訴願、申訴決定及原處分均撤銷，但最高行政法院廢棄、發回。圖／聯合報系資料照
桃園市翁姓高中教官報警抓涉嫌販毒的學生，學生家長陳情，教育局軍訓教官人事評審會決議翁記過2次，教育部核定處分。翁提申訴、訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院判訴願、申訴決定及原處分均撤銷，但最高行政法院廢棄、發回。圖／聯合報系資料照

桃園市翁姓高中教官接獲學生通報有學生販、吸毒，報警後順利破獲學生販毒、向上溯源，卻遭教育部認定處置不當記過。翁不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為評議程序顯有瑕疵，教育部不服上訴，最高行政法院則認為事實還待釐清，發回更審。

無論法院最終審理結果如何，此案實已凸顯，「多做多錯、不做不錯」的因循苟且公門潛規則，已然在當今政府內扎了根。

針對此案，教育部雖重申「校園毒品零容忍」，卻也指翁姓教官私訊安排兩名學生到校外毒品交易地點等待交易，陷學生於人身安全風險，並讓學生違法行為加劇。

教育部指控看似有理有據，但根據翁姓教官所述，他是遵照學務主任指示，與校方討論後決定通知轄區派出所，副所長要求他配合，因此破獲販毒並頒發感謝狀給他；最高行也指出，翁姓教官指他確實有協助警方破獲案件並請警方保護學生、他與校方人員權責之劃分等，教育部及北高行均有查證之責。

如果翁姓教官所述是事實，他盡心盡責處理反毒業務又何錯之有？如果教官有錯必須受到懲處，那與此案相關的該校學務主任、輔導室主任、生輔組長、生教組長、班導師、輔導老師、社團課老師，為何卻未被教育部列入議處名單？

再則，既然是配合警方要求，所謂保護學生人身安全，也理當轉移相當的責任至警方，而非由教官或學校獨扛。但這一部分，誠不知教育部又是否做了了解與調查？

進一步言，從根絕毒品的角度，學校遭毒品、毒販入侵，教官協助警方查緝毒品源頭難道就不是保護學生？就不是對學生的輔導與教育？更弔詭的是，翁姓教官遭懲處是因有涉案學生遭法院裁定羈押，學生家長因而向市政府陳情。萬一學生成為「藥頭」與家長有關，教育部所謂通知家長云云，豈不反洩緝毒情資、助紂為虐？

網路上有極盡嘲諷的所謂「為官守則」：苦幹實幹，撤職查辦；盡職負責，卻遭指責；屢建奇功，打入冷宮；全力以赴，升遷耽誤…，翁教官的遭遇，恰恰是教育部對未能遵行「為官守則」師長「零容忍」的最鮮活之例，更等同鼓勵公務員：東混西混，一帆風順；推拖栽贓，滿排勳章；會鑽會溜，考績特優…。

教官 教育部 毒品

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