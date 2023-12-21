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北市整修教室 3年編12億
台北市教育局昨公布「教育政策白皮書」，3年編列12億預算，目標改善5400間普通教室環境，包含置物櫃及課桌椅汰換，以及教室內線路調整。市長蔣萬安表示，訂定未來3年、甚至10年後計畫，透過訂定白皮書讓政見落實，希望以學生為核心打造教育環境。
教育政策白皮書共10大亮點包含成立STEAM辦公室、成立專責單位推展技職教育、校舍教室改建、私幼補助等，蔣萬安昨在記者會上說，教育是百年大計，日前聽特斯拉創辦人馬斯克專訪，稱台灣做不出特斯拉，「我不服氣」，他會讓北市培養出世界頂尖一流人才。
教育局國教科長林侑融表示，會針對教室學生置物櫃汰換、牆面粉刷，此外，現在教室內都有很多3C電子設備，線路需要重新調整，都會需要經費一併改善，工期約1、2個月，會利用寒暑假期間調整，盡量不影響學生使用，教育局也希望明年能先改善一部分作為示範，供他校參考。
林侑融說，改善一間教室大約要20到25萬，會先針對有一定年齡、沒整修過的教室改建，5年內新設、10年內要改建的學校優先排除。
大理高中校長楊廣銓說，教育局約10年前就有開始補助，當時一間教室約10萬元，這次換算下來1間教室多了1.5倍經費，對改善學生學習環境是有助益。
也有校長認為，北市老舊學校仍很多，僅改善教室內空間是「治標不治本」，應加速校舍改建，或是整併學生數較少學校建新校舍。
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