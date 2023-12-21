聽新聞
test
0:00 / 0:00

私大學費補助 教團憂衝擊偏鄉私校

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
行政院6月宣布，預計補助私校大專生1年新台幣3.5萬元學費。示意圖。本報資料照片
行政院6月宣布，預計補助私校大專生1年新台幣3.5萬元學費。示意圖。本報資料照片

行政院明年二月起，補助私校大專生一年三點五萬元學費，盼弭平公私立大學差距。但私立學校文教協會理事長王育文直言，部分私立學校設校時為平衡地方教育資源，因而選擇落腳偏鄉，但私校生學費補助政策下，學生恐會更傾向就讀都會區的私校，反對偏鄉私校造成更大衝擊。

王育文表示，部分偏鄉學生不易負擔都會區就學費用，應嘗試讓該批學生就近入學，且有些偏鄉學校很努力辦學，只是位置不佳因而辦學辛苦。希望教育部能再為私校多花一點心思，如稍微減少公立學校招生名額，就能讓部分私校繼續生存。

教育部前部長吳清基昨擔任第七屆私校傑出教育事業家頒獎人。他也表示，私校辦學固然面臨困境，但私校處境可能因明年總統大選有所改變，民進黨總統候選人賴清德先喊出補貼三點五萬學費，國民黨總統候選人侯友宜則欲三年後加碼至五萬，對私校招生一定有幫助。

吳清基談到，政府鼓勵企業捐款給學校可以抵稅，但如企業捐款給公立學校可百分之百抵稅，捐款給私立學校卻只能抵百分之五十，希望政策不要再對私校有不公平的對待。

教育部常務次長林騰蛟回應，面對少子化的問題，教育部會將退場條例專輔學校認列放寬等納入參考。

偏鄉學校 教育部 捐款 私校 少子化 學費

延伸閱讀

少子化僑泰高中學生數仍成長 校長温順德獲私校傑出校長獎

私校大專生學費補助明年上路 教團：恐再衝擊偏鄉私校

政府補助私立大專生學費 教團：對偏鄉校衝擊大

教育座談會賴清德臨時缺席 柯文哲、侯友宜均喊掛回「禮義廉恥」匾額

相關新聞

私大學費補助 教團憂衝擊偏鄉私校

行政院明年二月起，補助私校大專生一年三點五萬元學費，盼弭平公私立大學差距。但私立學校文教協會理事長王育文直言，部分私立學...

獲傑出教育事業家獎 康軒董座談信念：許孩子美麗未來

康軒文教集團董事長李萬吉今年5月獲大同大學頒發名譽博士學位，昨再獲中華民國私立學校文教協會所頒發第7屆私校傑出教育事業家...

北市整修教室 3年編12億

台北市教育局昨公布「教育政策白皮書」，3年編列12億預算，目標改善5400間普通教室環境，包含置物櫃及課桌椅汰換，以及教...

「禮義廉恥」匾額重返苗栗校園 教育部長潘文忠回應了

苗栗縣政府調查，縣內144所學校僅39所還保存「禮義廉恥」匾額，要求學校寒假後補齊，全面掛上匾額，讓師生重新浸潤在「四維...

教育圈譁然！教官抓販毒生反遭記過 教長親上火線回應

桃園市一名翁姓高中教官日前接獲學生販毒、吸毒通報後報警，後續卻遭教育局記2小過，引發教育圈譁然。教育部長潘文忠今天接受媒...

私校大專生學費補助明年上路 教團：恐再衝擊偏鄉私校

明年二月起行政院預計補助私校大專生一年3.5萬元學費，盼彌平公私立大學差距。但私立學校文教協會理事長王育文指出，有學雜費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。