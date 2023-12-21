私大學費補助 教團憂衝擊偏鄉私校

行政院明年二月起，補助私校大專生一年三點五萬元學費，盼弭平公私立大學差距。但私立學校文教協會理事長王育文直言，部分私立學校設校時為平衡地方教育資源，因而選擇落腳偏鄉，但私校生學費補助政策下，學生恐會更傾向就讀都會區的私校，反對偏鄉私校造成更大衝擊。

王育文表示，部分偏鄉學生不易負擔都會區就學費用，應嘗試讓該批學生就近入學，且有些偏鄉學校很努力辦學，只是位置不佳因而辦學辛苦。希望教育部能再為私校多花一點心思，如稍微減少公立學校招生名額，就能讓部分私校繼續生存。

教育部前部長吳清基昨擔任第七屆私校傑出教育事業家頒獎人。他也表示，私校辦學固然面臨困境，但私校處境可能因明年總統大選有所改變，民進黨總統候選人賴清德先喊出補貼三點五萬學費，國民黨總統候選人侯友宜則欲三年後加碼至五萬，對私校招生一定有幫助。

吳清基談到，政府鼓勵企業捐款給學校可以抵稅，但如企業捐款給公立學校可百分之百抵稅，捐款給私立學校卻只能抵百分之五十，希望政策不要再對私校有不公平的對待。

教育部常務次長林騰蛟回應，面對少子化的問題，教育部會將退場條例專輔學校認列放寬等納入參考。