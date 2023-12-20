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「禮義廉恥」匾額重返苗栗校園 教育部長潘文忠回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
有民眾質疑，民進黨執政後，禮義廉恥匾額陸續在校園消失，包括台中盧秀燕、雲林張麗善等縣市首長，都陸續掛回禮義廉恥標語，圖為台北市建國中學原本就懸掛的禮義廉恥匾額。記者曾原信／攝影
有民眾質疑，民進黨執政後，禮義廉恥匾額陸續在校園消失，包括台中盧秀燕、雲林張麗善等縣市首長，都陸續掛回禮義廉恥標語，圖為台北市建國中學原本就懸掛的禮義廉恥匾額。記者曾原信／攝影

苗栗縣政府調查，縣內144所學校僅39所還保存「禮義廉恥」匾額，要求學校寒假後補齊，全面掛上匾額，讓師生重新浸潤在「四維」的薰陶下。教育部潘文忠今天（12/20）再表示，教育部和新課綱從來沒有廢止禮義廉恥，對地方政府的作法予以尊重。

苗栗縣長鍾東錦日前對新加坡特選小學公立培群學校迎門「禮義廉恥」校訓印象深刻，但縣內因時代變遷、老舊毀損等因素，144所縣立高中、國中小，僅39校還存有禮義廉恥匾額，因而要求寒假後學校將匾額補齊，重新掛上。

不僅苗栗縣，台中市、雲林縣等日前也多盼禮義廉恥匾額重回校園。教育部長潘文忠今於部務會報前接受媒體聯訪時表示，從來沒有廢止過禮義廉恥，只是新課綱強調生活實踐，而非過去教條式的背誦。

潘文忠說，教育部也訂定品德教育促進方案，相關計畫持續進行中，希望推動過程中，學校能以更多生活實踐、體驗、反思等活動培養品德，也以此實踐禮義廉恥，相信相較於背誦教條，會更能深化於學生心中。

另外，國民黨總統候選人侯友宜日前喊出「學貸免利息」政見力搶青年票，無論在學、畢業後還款，利息均由政府負擔。潘文忠也回應，政府近期已推出多次學貸降息、減緩還款期限方案；但無論如何減緩終究要負擔學費，為此，政府也提出拉近公、私立大專校院學費方案，明年二月起，由政府補貼私立大專校院生一年3.5萬學雜費，弱勢生每年再增1.5至2萬，從源頭減少學生負擔。

潘文忠也說，若學生還是需申請學貸，明年二月也調整相關做法，將還款門檻從每月平均所得4萬提升至5萬，希望學生出社會後先提高收入再還款。

不少地方縣市首長日前多盼全面掛上匾額，讓師生重新浸潤在「四維」的薰陶下，教育部長潘文忠表示，教育部和新課綱從來沒有廢止禮義廉恥。記者許維寧／攝影
不少地方縣市首長日前多盼全面掛上匾額，讓師生重新浸潤在「四維」的薰陶下，教育部長潘文忠表示，教育部和新課綱從來沒有廢止禮義廉恥。記者許維寧／攝影

潘文忠 教育部

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