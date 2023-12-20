教育圈譁然！教官抓販毒生反遭記過 教長親上火線回應

桃園市一名翁姓高中教官日前接獲學生販毒、吸毒通報後報警，後續卻遭教育局記2小過，引發教育圈譁然。教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，該名教官為毒品防制承辦人，應該十分清楚相關規範，卻是直接讓學生到毒品交易地點等候，嚴重違反緝毒通報作業要點。

桃園市一名翁姓高中教官接獲學生通報，指有學生販毒、吸毒，翁報警後涉案學生遭法院裁定羈押。但學生家長透過桃園市教育產業工會向市政府陳情，事後教育局軍訓教官人事評審會決議翁記過2次，由教育部核定處分，但也引發教育圈譁然，憂心造成寒蟬效應。

潘文忠指出，該名翁姓教官擔任毒品防制承辦人，對於相關規範應該很清楚，一旦知道校內學生涉入毒品問題，應該儘速通報，讓校外會透過密件通知檢警辦理，但翁姓教官卻未依照通報要點執行，反而是讓學生去交易地點等候毒品，嚴重違反緝毒通報作業要點。

潘文忠說，涉事學生均未成年，讓學生去毒品交易場所是陷未成年入險境，甚至可能違反相關法律。因此，教育部在了解翁姓教官處理方式與地方政府處理過程後才核定記2過。

潘文忠澄清，教官並非報警而受處分，而是應站在保護學生、配合檢調作業程序為先，才是真正善盡保護學生也協助檢警的做法，「不應用這種類似釣魚的方式。」也是翁姓教官被記過處分的主因。

教育部重申，對校園毒品零容忍、做法始終未變，教育單位需立即通報檢警單位，並保護提供資訊的學生人身安全，讓檢警儘速找出毒品源頭，才能真正保護學生。

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