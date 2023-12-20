私校大專生學費補助明年上路 教團：恐再衝擊偏鄉私校

明年二月起行政院預計補助私校大專生一年3.5萬元學費，盼彌平公私立大學差距。但私立學校文教協會理事長王育文指出，有學雜費補助學生恐會更傾向就讀都會區的私校，對偏鄉私校造成更大衝擊。

中華民國私立文教協會今舉行第七屆私校傑出教育事業家暨第三屆傑出校長頒獎，傑出校長部分，共來自全國高中職及大專校院，包括8位傑出教育事業家及10位校長獲獎。

王育文表示，部分私立學校當年設校是為平衡地方教育資源，因而選擇落腳偏鄉。但明年二月起，政府預計補助私校生3.5萬學雜費，有了補助款，學生恐會想到都會區私校就學，反而對偏鄉私校造成更大衝擊。

王育文指出，部分偏鄉學生不易負擔都會區就學費用，應嘗試讓學生就近入學。有些偏鄉學校很努力辦學，只是位置不佳因而辦學辛苦，希望教育部能再為私校多花一點心思，如稍微減少公立學校招生名額，就能讓部分私校繼續生存。

教育部前部長吳清基擔任頒獎人，他表示，私校辦學固然面臨困境，但私校處境可能因明年總統大學有所改變，民進黨籍總統候選人賴清德先喊出補貼3.5萬元學費，國民黨籍總統候選人侯友宜則欲三年後加碼至5萬，對私校招生一定有幫助。

吳清基指出，「學校雖有公私之分，人才沒有公私之別。」私校也是為國家打造競爭力，學生卻要支出更多學費，因此高教公共化一定要做。

吳清基也表示，政府鼓勵企業捐款給學校可以抵稅，但法規對私校經營仍有限制，如企業捐款給公立學校可100%抵稅，但捐款給私立學校卻只能抵50%，希望政策不要再對私校有不公平對待。且明年無論總統當選人是誰，兩岸學生恢復交流勢在必行，希望陸生能來台，解除台灣私校困境。

教育部常務次長林騰蛟回應指出，私校從1990年代風起雲湧到如今風雲變色，面臨辦學困難，但不少私校一本初衷堅持辦學，並由大半校友支撐起台灣產業一片天。面對少子化問題，教育部會將退場條例專輔學校認列放寬等列為參考。