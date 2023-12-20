提升校園學習環境！北市編12億整修教室 3年目標改善5400間

教室是學生上課主要環境，但隨著使用年限，環境急需改善。台北市教育局規劃，3年編列12億預算改善教室內整體環境，目標改善5400間普通教室，有校長表示與過去政策相比每間教室多了1.5倍經費讓環境獲得更全面改善，但也有校長認為，還是要以改建老舊校舍及整併學校才能解決根本。

北市教育局今天發布「政策白皮書」，針對學校教室改善，規畫編列3年12億預算，局長湯志民說，教室是學生上課接觸最多環境，希望將教室重新布置，規畫舒適角落讓學生下課可以放鬆，預計明年度開始實施，改善5400間高國中小普通教室。

國教科長林侑融說，主要會針對教室學生置物櫃汰換、牆面粉刷，此外，現在教室內都有很多3C電子設備，線路需要重新調整，都會需要經費一併改善，工期約1、2個月，會利用寒暑假期間調整，盡量不影響學生使用，教育局也希望明年能先改善一部分作為示範，供他校參考。

林侑融補充，改善一間教室大約要花20到25萬，但5年內新設、10年內要改建遷校的學校或者校內有相關工程恐影響會優先排除，還是會有優先順序，會先針對有一定年齡、沒有整修過教室，在依照學校規劃設計，申請先後順序來撥款。

大理高中校長楊廣銓表示，早在8到10年教育局就有開始補助，但當時一間教室約10萬元，汰換完課桌椅、置物櫃就沒錢了，這次換算下來1間教室多了1.5倍經費，對改善學生學習環境是有助益，值得肯定。

有校長認為，北市老舊學校仍很多，改善教室內空間是「治標不治本」，加速校舍改建，或是借鏡國外經驗，針對同一學區學生數較少學校整併，建新校舍，給予師生新的環境與空間，更有助於整體教育成長。