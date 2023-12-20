馬斯克稱台灣做不出特斯拉 蔣萬安不服氣：北市會培養世界頂尖人才

台北市教育局今天公布「教育政策白皮書」以「向世界學習，開創教育新格局」為主軸公布10大政策亮點，包含成立技職科，校舍改建、私幼補助等，市長蔣萬安主持強調，教育是百年大計，日前聽特斯拉馬斯克專訪，稱台灣做不出特斯拉，蔣表示，「我不服氣」，他會讓北市培養出世界頂尖一流人才。

蔣萬安表示，台北市教育政策白皮書訂定包括未來3年甚至10年後計畫，去年選舉他也提車很多教育政策擘畫跟願景，透過訂定白皮書讓政見落實，希望已學生為核心打造教育環境，包含成立STEAM辦公室、成立專責單位推展技職教育、校舍教室改建、私幼補助等。

蔣萬安也分享，當時北市要加碼私幼補助，中央必須依規定要扣補助款，便單獨約見行政院副院長鄭文燦，爭取能少扣一點，最後也得到正面回應「少扣一點，還是很痛」，但對他來說就是積極和各方溝通，面對問題、解決問題。

蔣萬安強調，教育是百年大計，是城市不斷進步關鍵，他曾聽過特斯拉創辦人馬斯克的專訪，提到台灣有很多科技人才，但缺乏整合人才，才沒辦法創造新的特斯拉，「聽了我不服氣」，也許現在缺少人才，他會努力培養出具有競爭力、一流人才，從台北市開始。