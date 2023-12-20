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國防部委託實踐大學幼兒園傳虐童 園方公開致歉
國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，園方今天在臉書發表致家長公開信，兩位教師對學生有不當行為，已經遭到解雇。
國軍為改善官兵待遇，在多處營區設立非營利幼兒園，其中委託實踐大學經營的大直幼兒園，位於國防部博愛營區側門外，由於區位優越，自民國109年開辦以來，始終供不應求，但是最近傳出虐兒事件。
幼兒園園方公開信指出，10月底接獲家長投訴，樹蛙班有兩位老師對幼兒有不當行為。園方第一時間從監視錄影未發現問題，經由園長與督導深入調查，發現老師確有不當對待幼兒行為。園長及督導隨即通報法人實踐大學、國防部，提供監視器畫面，及相關資料給台北市教育局，進行後續調查。園方解雇兩位老師，擴大檢閱監視錄影帶的時間，向家長與教育局調查人員提供說明。
園方表示，由於通報前，未觀察到幼兒有明顯身體傷害或口語反應，園長與行政人員巡班時，也未目擊教師不當行為，師生在教室外遊戲互動相處正常，故未能即時察覺老師與幼兒之間題，法人與園長非常痛心自責。事件發生後，園方再次對全體教職員加強正向輔導管教的法規課程，也接受教育局多次抽調，審視全園各班級監視畫面，以及派員入園督導稽查。
園方說，由於老師的個人裁罰說明書，並未提供給園方，無法確切得知裁罰內容，依據園長通報內容推測，可能與多位幼兒受到老師不當對待行為，行為影響幼兒身心有關，基於保護幼兒與家長隱私，以及本案尚處後續調查期間，無法對外透露行為內容。事件發生後，園長親自入班協助，陸續招募調整教師，樹蛙班幼兒與新老師互動良好。
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