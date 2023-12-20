快訊

百萬卡友注意！好市多「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

用停戰換航道？紅海航運危機 台灣三大海運改道好望角

行人地獄再現！貨車轉彎疑A柱擋視線 新北永和婦斑馬線上被撞飛命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部委託實踐大學幼兒園傳虐童 園方公開致歉

聯合報／ 記者程嘉文
台北大直國防部博愛營區旁的「國防部大直非營利幼兒園」。記者洪哲政/攝影
台北大直國防部博愛營區旁的「國防部大直非營利幼兒園」。記者洪哲政/攝影

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，園方今天在臉書發表致家長公開信，兩位教師對學生有不當行為，已經遭到解雇。

國軍為改善官兵待遇，在多處營區設立非營利幼兒園，其中委託實踐大學經營的大直幼兒園，位於國防部博愛營區側門外，由於區位優越，自民國109年開辦以來，始終供不應求，但是最近傳出虐兒事件。

幼兒園園方公開信指出，10月底接獲家長投訴，樹蛙班有兩位老師對幼兒有不當行為。園方第一時間從監視錄影未發現問題，經由園長與督導深入調查，發現老師確有不當對待幼兒行為。園長及督導隨即通報法人實踐大學、國防部，提供監視器畫面，及相關資料給台北市教育局，進行後續調查。園方解雇兩位老師，擴大檢閱監視錄影帶的時間，向家長與教育局調查人員提供說明。

園方表示，由於通報前，未觀察到幼兒有明顯身體傷害或口語反應，園長與行政人員巡班時，也未目擊教師不當行為，師生在教室外遊戲互動相處正常，故未能即時察覺老師與幼兒之間題，法人與園長非常痛心自責。事件發生後，園方再次對全體教職員加強正向輔導管教的法規課程，也接受教育局多次抽調，審視全園各班級監視畫面，以及派員入園督導稽查。

園方說，由於老師的個人裁罰說明書，並未提供給園方，無法確切得知裁罰內容，依據園長通報內容推測，可能與多位幼兒受到老師不當對待行為，行為影響幼兒身心有關，基於保護幼兒與家長隱私，以及本案尚處後續調查期間，無法對外透露行為內容。事件發生後，園長親自入班協助，陸續招募調整教師，樹蛙班幼兒與新老師互動良好。

109年12月17日，蔡英文總統訪視國防部大直非營利幼兒園，了解幼兒生活環境及課程規劃情形，與小朋友一起手作湯圓。圖/國防部提供
109年12月17日，蔡英文總統訪視國防部大直非營利幼兒園，了解幼兒生活環境及課程規劃情形，與小朋友一起手作湯圓。圖/國防部提供

幼兒園 國防部 教育局

延伸閱讀

國防部：國軍反毒年度內蒐獲官兵安全狀況計249件

日夜都來 國軍昨深夜偵獲中共空飄氣球越海峽中線

國防部113年形象掛曆 以黃埔傳承、百年守護為主題

兵役延長「以下犯上」恐變多 檢察總長：將速查嚴辦

相關新聞

台南教育局長 又上榜「金驢獎」

全教總昨公布今年「教育金驢獎」得主，台南市教育局長鄭新輝二度上榜，全教總指鄭這次是因公布學校會考成績，且不專業的入校輔導...

學生吸毒…教官報警反遭記過2次 教育部解釋了

桃園市一名翁姓高中教官接獲學生販毒、吸毒的通報後報警，後續教育局決議他記過2次，並由教育部核定處分，理由是他未阻止毒品交...

教官報警抓販毒高中生反遭記過 教部：應先輔導...纏訟

桃園市翁姓高中教官接獲2學生通報，指有學生販毒、吸毒，翁報警，涉案學生遭法院裁定羈押。學生家長透過桃園市教育產業工會向市...

國防部委託實踐大學幼兒園傳虐童 園方公開致歉

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，園方今天在臉書發表致家長公開信，兩位教師對學生有不當行為，已經遭到解雇。

杜甫畫像不是本人！畫師交出自畫像交差 網哀號：被騙30年

魚漿夫婦近日在臉書以「我們玩的杜甫，其實不是杜甫」發文，提醒唐朝詩人杜甫的畫像其實並非本人，而是當時被委託為杜甫畫肖像畫的畫師、蔣兆和的自畫像。

藝術家公布10大視覺藝術新聞 名畫捐贈打敗圖檔外流

藝術家雜誌今天公布「十大視覺藝術新聞」，在共計6845票的有效票數中，由「陳澄波〈清流〉捐贈南美館」獲選為第一名，第二名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。