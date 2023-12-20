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台南教育局長 又上榜「金驢獎」

聯合報／ 記者李芯鄭惠仁林敬家／連線報導
全教總昨宣布台南市教育局長鄭新輝是最爐的局長得主之一，他回應。「守護教育現場、讓孩子受到更好的照顧是我的責任，如果因此被說成是最驢的局長，我也願意承擔」。記者鄭惠仁／攝影
全教總昨宣布台南市教育局長鄭新輝是最爐的局長得主之一，他回應。「守護教育現場、讓孩子受到更好的照顧是我的責任，如果因此被說成是最驢的局長，我也願意承擔」。記者鄭惠仁／攝影

全教總昨公布今年「教育金驢獎」得主，台南市教育局長鄭新輝二度上榜，全教總指鄭這次是因公布學校會考成績，且不專業的入校輔導做法引發老師壓力。鄭新輝回應，守護教育現場、讓孩子受到更好照顧是他的責任，如果因此被說是最驢的局長，「我願意承擔。」其他得主還包括反向推動校務評鑑的彰化縣政府，以及干預教育的惡質民代。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸說，鄭新輝在今年八月校長會議中，公布十幾所學校會考成績，並用不專業的做法安排入校輔導，彷彿「你教不好，我們來看你怎麼教。」全教總說，鄭新輝在十年前擔任高雄市教育局長時就曾獲金驢獎，十年後推行教育政策依然堅持己見，呼籲鄭多與教師組織溝通，政策推動才不會閉門造車。

鄭新輝解釋，部分學校班級學生學習落差嚴重，有學校在國中會考中五科待加強比率皆超過一半，甚至近九成待加強，且連續多年，才會在校長會議中專題報告時呈現，但未對外公布，是希望這些嚴重落後的學校能誠實面對學生學習表現的事實，和老師一起努力改善學生學習表現。

鄭新輝強調，學生學習落差會隨年級而拉大，如果老師未能在課堂提供不同程度學生適性化教學，並不公平，因而自二○二○年起推動國英數課中差異化適性教學，另也規畫輔導團專家教師入校陪伴，協助老師針對班級學生落差狀況，找出可行的差異化適性教學模式。

全教總說，彰縣府則是無視中小學校長、教師群起抗議，也無視中央、其他地方教育主管機關朝行政減量方向，反向宣布將校務評鑑法制化。

彰縣教育處說，理解與尊重全教總為教師發聲，虛心受教，強調彰化縣一一二到一一四學年辦理國中小校務評鑑，採線上評鑑，學校僅需將平時例行工作既有資料上傳，供委員線上審查，訪視當日也僅做校長、家長代表、行政人員、教師代表及學生代表訪談。

至於今年因新北市、台中市及桃園市接連發生民代干預教育事件，包括了更改段考成績、對學校校安通報事件處理方式提出要求，還叫所有主任到議會備詢等，因而也獲頒金驢獎。

全教總昨也公布今年十大教育新聞，排第一的「雙語政策」新聞二度上榜，全教總認為，該政策嚴重影響正常教學與學校教育發展。

全教總 鄭新輝 教師

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